Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Citroën C3

Une présentation rondouillarde et joviale, l'adoption d'optique à double étage comme sur le C4 Picasso et la C1, des possibilités de personnalisation, mais surtout un grand confort, digne des meilleures Citroën. La troisième génération de C3, si elle ne parvient pas à atteindre les chiffres de vente de ses concurrentes françaises les Renault Clio et Peugeot 208, fait cependant bien mieux que se défendre, grâce aux qualités susmentionnées.

Avec plus de 65 000 ventes en 2021, contre 88 000 à la Peugeot et 85 000 à la Clio, elle atterrit sur la 5e marche du podium des ventes dans notre pays. Pas si mal !

Lancée à la fin de l'année 2016, cette troisième génération de C3 n'a cessé d'étonner par sa constance. Discrète, mais présente, elle doit probablement son succès à son grand confort, nous l'avons dit, qui plaît aux commerciaux (elle se vend bien aux entreprises).

Son style n'est pas désagréable non plus, mais pour relancer sa carrière, Citroën a décidé de lui donner un coup de jeune en 2020. La version restylée a donc été présentée il y a maintenant 2 ans, en février, avant d'arriver en concession plus tard dans l'année, à la fin de l'été, la pandémie de Covid-19 ayant ralenti sa commercialisation. Nous nous proposons de vous expliquer, en texte et en images, les différences, avant qu'on ne vous refourgue pas une ancienne pour une nouvelle. Bon, dans le cas de la C3, et contrairement à certains restylages dans d'autres marques, les différences sont visibles.

Visibles donc, et concentrés essentiellement sur la face avant, nous le verrons à la suite. Mais pour commencer, un petit descriptif de la "phase 1".

En octobre 2020 donc, la C3 "3" débarque, avec un style tout en rondeur, comme la précédente, mais des optiques à double étage, dont la partie haute, les feux de jour, sont reliés entre eux par une large barrette de calandre, qui intègre les chevrons. Les ailes arborent des élargisseurs en plastiques sur les finitions hautes et les portières de larges protections de plastique, les fameux "airbumps". Les feux arrière à effet 3D sont sympas et on peut contraster la couleur du toit et choisir des inserts de couleurs. Bref, elle est à la mode du moment, c'est-à-dire personnalisable.

Sous son capot, on trouve en essence le 1.2 Puretech atmosphérique en version 68 ch, 82 ch et 82 ch 105 g (version à émissions réduites), et le même 1.2 en version turbo 110 ch, boîte mécanique ou automatique EAT6. En diesel, le 1.6 BlueHDI 75 ch et 75 ch 83 g (à émissions réduites) est chapeauté par le même 1.6 en version 100 ch.

En juin 2018, le 1.6 BlueHDI 100 est remplacé par le 1.5 BlueHDI de même puissance, en juillet 2018, les versions BlueHDI 75 et 1.2 82 ch 105 disparaissent. En juin 2019, c'est le 1.2 68 ch qui est abandonné.

Au restylage, si la carrosserie est modifiée, sous le capot, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On reprend le 1.2 atmo mais qui gagne un petit cheval au passage, soit 83 ch, et le 110 ch turbo, BVM ou BVA, en essence. En diesel, le 1.5 BlueHDI 100 reste l'unique proposition.

Le restylage en images

En février 2020, Citroën présente la C3 restylée, qui n'arrivera, on l'a dit, dans les concessions que bien plus tard, en août/septembre, à cause d'un contexte épidémique compliqué.

Pour être homogène, les photos de la version avant restylage seront toujours à gauche (sur ordinateur) ou en haut (sur mobile), et celles de la version restylée à droite ou en bas.

Tous les efforts des designers se sont portés sur la face avant, avec de nouvelles barrettes de calandre supérieure chromées qui se séparent en V en haut et en bas des feux. Ceux du bas sont redessinés, et la calandre inférieure est revue. Cela donne une autre physionomie à la C3.

Sur les flancs, les airbumps laissent place à des protections en plastique brut, et elles sont revues (3 rectangles contre 7 carrés).

Dans l'habitacle, rien ne change, si ce n'est les ambiances, avec les nouvelles "Techwood" ou "Émeraude". Mais le dessin est identique. La finition de l'écran passe au brillant si on prend la navigation, sinon elle reste mate.

La poupe, elle, n'évolue absolument pas,ni au niveau du bouclier, ni au niveau des feux, pas même leur dessin interne, comme on a l'habitude de le voir lors des restylages. Ainsi, vous arriverez à distinguer une C3 phase 1 d'une phase 2 de face, mais de dos, ce sera impossible !