Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Kia Picanto II

C’était au Salon de Genève 2011, Kia présentait la deuxième génération de Picanto. Une voiture au format réduit (3,59 m), parfaitement adaptée pour évoluer en milieu urbain, mais fabriquée de façon sérieuse. La présentation intérieure n’avait rien de « cheap », elle était homologuée pour transporter cinq personnes et le coffre suffisamment accueillant pour la catégorie avec 200 litres. Si son comportement routier s'avère plutôt rassurant sur route, les mécaniques sont justes. En effet, elle était proposée avec de modestes blocs à essence 1.0 de 69 ch et 1.2 de 85 ch.

C’est en mai 2011 que la citadine sera lancée sur le marché français. Elle est plutôt bien accueillie grâce à ses prix bien placés (sous la barre des 10 000 €) et son équipement s’avère généreux avec climatisation, prise iPod et Bluetooth avec commandes au volant, banquette arrière rabattable, antibrouillards… Cela va plus loin dans la version haute Premium avec les rétroviseurs rabattables électriquement, les phares automatiques…

Cette génération aura droit à une version à trois portes, sortie à l’automne 2011. À l’époque, il n’est pas rare que les citadines soient ainsi disponibles, comme les Peugeot 107 et Citroën C1, avec ces deux types de carrosserie. Cela fait désormais partie du passé.

Le restylage de juillet 2015

La Kia Picanto vit dans l’ombre des récentes Renault Twingo III, Peugeot 108, Citroën C1 II et Volkswagen Up!. Pour mieux lutter face à ces ténors de la catégorie, le constructeur lui octroie une mise à jour. L’équipement est enrichi avec l’apparition du régulateur de vitesse dès le troisième niveau Active et il est possible d’opter pour un système multimédia doublé d’un écran tactile de sept pouces.

Au niveau technique, les freins sont majorés avec l’adoption de disques plus grands (252 mm de diamètre contre 241) et les moteurs répondent à la norme Euro 6. Si le bloc 1.2 conserve ses 85 ch, le 1.0 descend à 66 ch.

Côté esthétique, les évolutions se concentrent sur la calandre et le bouclier, notamment au niveau des antibrouillards. À l’arrière, le pare-chocs est lui aussi redessiné et arbore des inserts en plastique noir laqué. Au final, les retouches sont assez subtiles, elles sont plus faciles à cerner en images.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas du mobile).

Le restyage de la berline 5 portes

Le restylage de la berline 3 portes