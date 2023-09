Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Peugeot 308 II

C’est en septembre 2013 que la Peugeot 308, deuxième du nom, débarque dans les show-room du constructeur. Elle marque une véritable rupture stylistique avec l’ancienne génération, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si certains lui trouvent des lignes un peu trop sages, il faut avouer que ses proportions sont justes et qu’elle dégage une impression de qualité. C’est davantage dans l’habitacle que les designers se sont lâché en supprimant la quasi-totalité des boutons sur la planche de bord : le minimalisme prime. Cette berline très bien née cumule les qualités et gagne le titre envié de Voiture de l’année 2014.

À sa sortie, la lionne est disponible en quatre finitions (Access, Active, Allure et Féline) et en quatre motorisations. Elle laisse le choix en essence entre le 1.2 VTi de 82 ch, le 1.6 THP de 125 et de 155 ch. En diesel, les clients ont le choix entre le 1.6 HDi de 92 et e-HDi de 115 ch.

En avril 2014, c’est au tour du break SW de faire son entrée sur scène. La gamme est identique à celle de la berline, mais il se distingue par un empattement majoré qui bénéficie aux passagers arrière, et d’un grand coffre allant de 610 à 1 660 litres. C’est également à cette période que deux motorisations importantes entrent en jeu, le 1.2 PureTech de 130 ch et le 1.6 BlueHDi de 120 ch.

C’est au tout début de l’année 2015 que Peugeot lance la version GT Line qui permet de bénéficier d’un look sportif sans avoir recours à de grosses motorisations. La déclinaison GT va un peu plus loin dans le style (jantes de 18 pouces au lieu de 17…) et s’associe à deux nouvelles motorisations : 1.6 THP de 205 ch et 2.0 BlueHDI de 180 ch.

L’année 2015 se termine en beauté puisque c’est au tour de la Peugeot 308 GTi de débarquer, en novembre. Son petit 1.6 turbo ne développe pas moins de 270 ch. Une puissance en retrait par rapport aux ténors de la catégorie, mais cette sportive accomplie peut compter sur son poids pour soutenir la comparaison, seulement 1 205 kg.





Le restylage de septembre 2017

Avant d’être commercialisée en septembre, la version restylée de la 308 est présentée officiellement à la presse en juin 2017. Pas question pour la marque de bouleverser son modèle, les changements sont plutôt subtils, mais bienvenus.

La face avant devient plus verticale, à l’image de celle du Peugeot 2008 phase 2, notamment au niveau de la calandre. Le capot, les antibrouillards et la signature lumineuse à LED (de série sur toute la gamme) sont revus, tout comme le bouclier qui profite de prises d’air majorées. Pour l’aspect technologique, les clignotants à défilement apparaissent, uniquement à l’avant. Côté look, le profil et l’arrière restent inchangés.

À l’intérieur, ce qui change ne se voit pas au premier abord. Le nouvel écran tactile, qui gagne en rapidité et en résolution, intègre la navigation Tom Tom en trois dimensions, avec la reconnaissance vocale et la fonction Mirror Screen (Appel CarPlay et Android Auto).

Les aides à la conduite sont plus nombreuses avec le régulateur de vitesse adaptatif, le détecteur de fatigue, l’alerte de franchissement de ligne avec la correction au volant, les feux de route automatiques, la lecture des panneaux… Ces nouveaux équipements sont disponibles dès le deuxième niveau de finition Active.

Les évolutions continuent sous le capot avec l’apparition d’un nouveau moteur diesel, le 1.5 BlueHDi de 130 ch. Une nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports, conçue par Aisin, apparaît avec le 2.0 BlueHDi de 180 ch. En essence, le 1.2 PureTech de 130 ch reçoit le filtre à particules (mise à la norme Euro 6C) et la modeste déclinaison de 82 ch disparaît.

Au printemps 2018, la nouvelle transmission automatique est adoptée par les 1.2 PureTech de 130 ch, 1.5 BlueHDi de 130 ch, et le 1.6 THP qui voit sa puissance grimper de 205 à 225 ch. Sa carrière aura été de courte durée puisque cette dernière version quitte le catalogue en avril 2019.

Après une jolie carrière, cette 308 laisse le champ libre à une toute nouvelle génération à partir de septembre 2021.

Le restylage de la berline en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas du mobile).



Le restylage du break SW en images