Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Toyota Auris II

En 2007, Toyota décide de nommer la remplaçante de la Corolla, au catalogue depuis 1966, Auris. Un nouveau nom, associé à une ligne banale, qui n’a pas marqué les esprits. En janvier 2013, lorsque la deuxième génération d'Auris est commercialisée, les designers ont donné un coup de fouet à la ligne avec des traits plus acérés. Toyota a également fait des efforts sur l’agrément de conduite avec un châssis plus agile et une direction précise. Cependant, elle n’est pas au niveau des meilleures de la catégorie, comme une certaine Peugeot 308.

L’intérieur est aussi plus soigné avec des matériaux de meilleure qualité et des plastiques rembourrés. À noter également que l’équipement est plutôt d’un bon niveau.

Lors de sa sortie, l’Auris se décline en trois finitions (Active, Dynamic et Style) et en cinq motorisations. Deux essence 1.33 VVT-i de 99 ch et 1.6 VVT-i de 132 ch cohabitent avec l’offre hybride simple, nommée Hybrid 136h. Comme son nom l’indique, elle développe 136 ch et se contente de 3,9 l/100 km en cycle normé (NEDC). Bien sûr, le diesel n’est pas oublié avec un petit 1.4 D-D de 90 ch et un 2.0 D-4D de 124 ch.

En septembre 2013, la version break Touring Sports entre en scène. Elle est plus longue de 28 cm et présente un volume de chargement plus conséquent, de 530 à 1 658 litres, lorsque la berline se contente de 360 à 1 345 litres. À noter que la batterie de la version hybride n’empiète en rien sur le coffre.

Le restylage de juin 2015

C’est au début de l’année 2015, à l’occasion du salon de Genève que la version « reliftée » de l’Auris est présentée, elle sera commercialisée peu de temps après, en juin. Toyota n’a pas souhaité dépenser une fortune pour cette mise à jour de mi-carrière, et cela se voit. Les modifications esthétiques touchent principalement la partie avant avec des blocs optiques à la forme biseautée au niveau de la calandre. Cette dernière est par ailleurs un peu plus fine. C’est davantage au niveau du bouclier que les choses évoluent puisque la grille est plus large et donne l’impression d’englober les antibrouillards. Le but est d’élargir visuellement l’auto.

L’arrière reçoit des feux au graphisme plus moderne (blanc et rouge) et le bas du bouclier se pare d’une partie en plastique noir plus fine et de catadioptres positionnés horizontalement. Enfin, une antenne de type « requin » prend place sur le pavillon.

Les occupants profitent d’un environnement plus qualitatif, notamment au niveau des selleries et des matériaux employés. La planche de bord est légèrement redessinée : écran multimédia, commandes de climatisation, ou encore emplacement de l’horloge (mais toujours au look des années 80 !).

Dans le même temps, le niveau de sécurité s’améliore avec, en option, le pack Safety Sense qui comprend un système de pré-collision, l’avertisseur de franchissement de voie, les feux de route automatiques et la reconnaissance des panneaux.

La partie technique est aussi mise à contribution avec un roulis mieux maîtrisé, une assistance de direction reparamétrée, une meilleure isolation des bruits et vibrations, et de nouveaux moteurs. Ainsi, un nouveau quatre cylindres 1,2 T de 116 ch apparaît et l’ancien 2.0 D-4D laisse place à un bloc 1,6 l d’origine BMW d’une puissance de 112 ch. Par ailleurs, le moteur 1.4 D-4D est revu pour répondre à la norme Euro 6 (turbo, rampe commune, réducteur de Nox), mais affiche toujours 90 ch.

En novembre 2016, la gamme de l’Auris est remaniée avec de nouvelles appellations : Tendance, Design et Lounge. Même son de cloche quelques mois plus tard en mai 2017 avec les niveaux Tendance, Design, Technoline et Collection.

Début 2019, la Corolla fait son retour et pousse donc l’Auris définitivement vers la sortie.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la« phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage de la berline 5 portes

Le restylage de la version break Touring Sports