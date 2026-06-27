Les modèles qui prennent la dénomination Super Veloce (SV) chez Lamborghini affichent une allure et des performances plus radicales que le modèle de base. Ainsi la belle Lamborghini Revuelto qui affiche déjà la phénoménale puissance de 1 015 ch et 807 Nm de couple aura droit à sa version SV qui devrait être plus puissante et surtout plus exubérante.

On constate d’ailleurs en regardant les photos prises sur le circuit du Nürburgring, que cette auto ne passe pas inaperçue. Tout d’abord avec ce camouflage et ces inscriptions « Attenzione Macchina Veloce » sur le capot et les portes, la Revuelto SV attire le regard. Sur le Nürburgring c’est le pilote italien Marco Mapelli qui est en charge des essais.

Une puissance phénoménale pour la Revuelto SV ?

Comme la marque l’a déjà fait avec la Lamborghini Aventador SV qui est arrivée quatre ans après l’Aventador, elle prépare une version SV de sa Lamborghini Revuelto qui a succédé à l’Aventador en 2023. C’est donc tout naturellement que la version Super Veloce de la Revuelto est en essai avant une mise en production avant la fin de l’année. Par rapport à la Lamborghini Revuelto « de base », la version Super Veloce va soigner encore plus sa ligne aérodynamique. Elle se dote d’un aileron fixe à l’arrière et d’éléments aérodynamiques encore plus radicaux à l’avant. De plus, la Revuelto SV sera dotée d’une version améliorée du moteur V12 hybride de 6,5 litres (associé à trois électromoteurs à flux axial), développant une puissance qui pourrait atteindre les 1 300 ch.

Voiture échappée d’un circuit pour prendre la route

La Lamborghini Revuelto SV devrait bénéficier d’une suspension recalibrée pour être encore plus efficace sur circuit même si elle peut circuler sur la route puisqu’elle est immatriculée. Sur le circuit du Nürburgring on voit que la Lamborghini Revuelto SV aux mains du pilote de course italien Marco Mapelli, dont on distingue le casque au travers de la vitre latérale, négocie sans problème les courbes de la Nordschleife. Dotée d’un châssis monocoque en carbone et d’une structure porteuse en polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), la version SV pourrait afficher un poids légèrement inférieur à celui de la Revuelto de base grâce à une utilisation encore plus massive de la fibre de carbone. La présentation de cette auto pourrait avoir lieu au cours de l’été. Il est possible que Lamborghini la dévoile lors de la célèbre manifestation Monterey Car Week qui aura lieu du 7 au 17 août 2026.