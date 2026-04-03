Avec un carburant à plus de 2 euros le litre, y aura-il moins de bouchons en ce week-end de Pâques ?

Rouler quotidiennement en voiture coûte de plus en plus cher. C’est davantage le cas lorsqu’il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres, le temps d’un week-end.

Ce week-end de Pâques coïncide avec le début des vacances de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers). Vendredi est classé orange sur toute la France et rouge en Île-de-France ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez dans le détail tous les axes qui risquent de connaître des perturbations.

Vendredi 3 avril :

Dans le sens des départs, des difficultés de circulation sont attendues sur l’ensemble des grands axes. Les usagers seront nombreux en direction de la côte normande (A13), de la côte atlantique (A10, A11, A63). Mais les encombrements les plus importants pourraient être constatés sur les routes desservant la côte méditerranéenne (A7, A8, A50, A61) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (A41, A42, A43 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc). Ils devraient apparaître en début d’après-midi et pourraient se poursuivre jusque tard dans la soirée. En Île-de-France, dès la fin de la matinée, le trafic deviendra très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 ainsi que sur les autoroutes qui y convergent. En milieu d’après-midi, l’augmentation du trafic sur les autoroutes A10 et A6, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation persistantes jusqu’en début de soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi.

Dans le sens des retours, les axes du pourtour méditerranéen devraient être très sollicités à l’instar des autoroutes A7, A8, A54 et A55, du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée.

Samedi 4 avril :

Dans le sens des départs, les principaux bouchons de la journée devraient se concentrer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les autoroutes A7, A42 et A43 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc. En Île-de-France, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. Les encombrements devraient nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée et rendre difficile la circulation sur ces axes jusqu’en milieu d’après-midi. Des difficultés de circulation pourraient également être enregistrées sur l’autoroute A13 entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi.

Lundi 6 avril :

Dans le sens des retours, il sera particulièrement difficile de circuler sur les routes du quart Nord-Ouest. Les axes au départ de la côte atlantique (A11, RN24, RN165), de la côte normande (A13) et du Nord (A25) devraient être très fréquentés, principalement du début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée. En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation ou des ralentissements seront enregistrées tout le long de l’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10). L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation, dès le milieu d’après-midi et pouvant perdurer jusque tard dans la soirée.

Les conseils de Bisou Futé pour la période du vendredi 3 au lundi 6 avril

Dans le sens des départs

Vendredi 3 avril :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 23h

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 16h à 22 h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 21h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 17h à 19h, et entre Orange et Marseille, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 18h à 23h

Évitez l’autoroute A42, entre Lyon et Pont d’Ain, de 18h à 20h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 22h

Samedi 4 avril :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ou après 15h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 15h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 15h Évitez l’autoroute A42, entre Lyon et Pont d’Ain, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 11h à 13h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 7h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 3 avril :

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et la Fare-les-Oliviers, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A55, entre Martigues et Marseille, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Salon-de-Provence et Nîmes, de 13h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 15h à 20h.

Lundi 6 avril :