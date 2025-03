Un des avantages de vieillir est de s’amuser de l’évolution des mentalités. Il n’y a pas si longtemps encore, au début des années 2010, une belle Peugeot 205 GTI s’échangeait contre 5 000 €.

Et jusqu’à récemment encore, les petites sportives ne déplaçaient pas les foules. Mais depuis environ cinq ans, elles voient toutes leur cote grimper, même celles qui étaient auparavant méprisées, comme la Fiat Uno Turbo ie. Toutes, enfin presque.

Il en est qui sont passées sous le radar et restent abordables, comme la Smart Forfour Brabus. Cela s’explique : Smart s’est fait un nom sur sa micro-citadine biplace se limitant à 2,50 m de long. Alors, forcément, une petite polyvalente de 3,75 m portant son badge, ça paraît incongru. D’ailleurs, malgré son look original, la Forfour type W454 a été un échec commercial.

Lancée fin 2003, elle est le fruit d'une collaboration entre Mercedes (alors propriétaire de Smart) et Mitsubishi, dont elle reprend la plate-forme de la Colt. Il s’agit donc d’une traction à moteur transversal, techniquement assez simple se contentant à l’arrière d’un essieu de torsion. Produite aux Pays-Bas avec la Colt dans l’usine de Nedcar, ex-Daf et alors en la possession de Mitsubishi, la Forfour se calque mécaniquement sur l’eurasienne, sauf pour sa version sportive.

Celle-ci récupère bien le 4-cylindres turbo de la Colt CZT, mais le préparateur allemand Brabus l’accommode à sa sauce. Il installe un turbo soufflant plus fort et une injection revue, de sorte que le bloc de la Forfour Brabus développe quelque 177 ch pour un couple de 230 Nm, contre 150 ch et 210 Nm à la Colt CZT.

Comme l’auto demeure assez légère (1 090 kg), elle annonce des performances fumantes : 221 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h exécuté en 6,9 s. C’est simple, il n’y a alors pas mieux chez les citadines, hormis la très exclusive Mini Cooper S JCW. Côté châssis, la Smart fait dans le bizarre : c’est une traction mais les pneus sont plus larges à l’arrière qu’à l’avant : 225 mm contre 205 mm… Montés sur des grandes jantes de 17 pouces, ils s’accompagnent certes d’un châssis affermi mais aussi d’un ESP non déconnectable, malheureusement.

Autre inconvénient, encore plus déterminant celui-ci : cette Forfour Brabus est chère lors de sa commercialisation en 2005, à 25 900 €, soit 35 300 € actuels selon l’Insee. Certes, comprenant la clim, la radio CD, le cuir, le toit panoramique, et les sièges chauffants l’équipement s’avère complet mais une Peugeot 206 RC (180 ch) s'en tient à 22 450 €. Conséquence, les ventes ne prennent pas. Du tout.

En 2006, face à cet échec commercial, Smart change son fusil d’épaule et dédouble la Forfour Brabus. Une version moins équipée et plus abordable (23 300 €) est proposée, sans le cuir, alors que la déclinaison initiale correspond au nouveau haut de gamme Xclusive (26 400 €). Rien n’y fait, la clientèle boude cette petite sportive, qui est retirée avant la fin 2006…

Combien ça coûte ?

Pour une Forfour Brabus en bon état, comptez 5 000 €, avec entre 150 000 km et 200 000 km au compteur. Un très bel exemplaire de moins de 100 000 km s’échangera contre 8 000 €. La rare Xclusive sera 1 000 € plus chère.

Quelle version choisir ?

Autant prendre la première, de 2005, très bien équipée et pas plus chère.

Les versions collector

Plutôt l’Xclusive, fort rare, à condition qu’elle se trouve en excellent état d’origine et affiche un faible kilométrage.

Que surveiller ?

Malgré sa préparation plus poussée que celle du bloc de la Mitsubishi Colt CZT, celui de la Forfour Brabus se révèle très solide, ne posant aucun problème particulier à condition d’avoir été soigneusement entretenu (courroie de distribution à renouveler tous les 80 000 km). Naturellement, il n’échappe pas aux ennuis habituels, liés à l’électronique (capteur défectueux par exemple), mais sans que ça ne tourne à l’épidémie.

La boîte 5 strictement manuelle (pas de commande robotisée ici) est, elle aussi, sans problème. En revanche, les panneaux de carrosserie en plastique ont parfois tendance à se déformer, alors que dans l’habitacle, les sièges prennent du jeu sur leurs glissières, et les bruits parasites ne sont pas rares. On a vu pire bilan, même si on fera très attention à l’état des trains roulants et des freins, comme sur toute petite sportive.

Sur la route

Après plus de vingt ans, le look de la Smart Forfour n’a pas tellement vieilli. Son habitacle conserve un aspect ludique très sympa, mais sa finition reste banale. Heureusement, on y est bien installé, et la position de conduite s’avère irréprochable. Le moteur émet un petit bruit sympa, et vers 2 500 tr/min, il envoie du lourd ! La poussée se poursuit jusqu’à plus de 6 000 tr/min, et si la boîte, au demeurant très agréable à manier, ne compte que 5 rapports, les reprises sont canons.

Cela a un effet sur le train avant, à la peine : les effets de couple dans le volant (plaisamment ferme) sont costauds dès qu’on remet les gaz avant d’avoir les roues droites. D’un autre côté, comme le châssis se révèle équilibré et le grip important, cela ajoute surtout du piment à la conduite, l’efficacité demeurant très acceptable. Bonne surprise ! Cela se paie par un amortissement un peu rude, mais pas bout de bois, même si les bruits de roulement sont très présents. Une vraie petite sportive de son temps en somme, qui avale 9,5 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

On l'a vu, la Smart Forfour est une Mitsubishi Colt dotée d'une carrosserie amusante. Si on souhaite un youngtimer à la place de la Brabus, on peut se tourner vers la Colt de 2e génération, elle aussi mue par un généreux moteur turbo, en l'occurrence un 1,6 l de 125 ch. Evidemment, cette japonaise suralimentée n'atteint pas les 200 km/h, mais elle franchit les 1 000 m DA en 30 s.

Elle marche donc déjà fort, plus qu'une Renault 11 Turbo ou une VW Golf II GTI. Lancée chez nous en 1984, la Colt Turbo séduit aussi par son comportement affûté et sa belle présentation. Mais elle restera très rare chez nous, à cause de son prix élevé et de la limitation des nippones à 3 % du marché. Vendue jusqu'en 1988, elle a totalement disparu de nos routes. Cela dit, si vous en trouvez une saine pour 10 000 €, n'hésitez pas !

Smart Forfour Brabus 2005, la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 468 cm3

Alimentation : injection, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis, amortisseurs (AV) ; bras tirés, barres de torsion, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 177 ch à 6 000 tr/min

Couple : 230 Nm à 3 500 tr/min

Poids : 1 090 kg

Vitesse maxi : 221 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,9 s (donnée constructeur)

