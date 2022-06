Baromètre mobilité EV Box: 79% des utilisateurs d'électriques se disent prêts à rempiler

Cette étude a été réalisée auprès de 4000 citoyens (des Français, des Allemands, des Britanniques et des Néerlandais). Premier enseignement de ce 2ème Baromètre de la Mobilité signé EVBox et Ipsos : 44 % des sondés sont prêts à acheter un véhicule zéro émission.

En outre, 79 % de ceux qui en conduisent déjà un confient vouloir opter de nouveau pour ce type de véhicule à l’avenir.

Le Baromètre établit aussi le profil des conducteurs de voiture électrique, notamment en France. Il s’agit de conducteurs diplômés et exerçant une activité professionnelle salariée. Il s’agit à 60 % d’hommes. La proportion de conductrices (40%) semble néanmoins progresser, selon le sondage, et figure même parmi les deux plus importantes sur les quatre pays étudiés, juste derrière l’Allemagne.

Il faut noter par ailleurs que 95% des conducteurs de VE français interrogés « possèdent une voiture personnelle, dont 62% de véhicules hybrides et 33% de VE à batterie. »

La motivation écologique est là, mais des freins subsistent…

L’enquête s’intéresse ensuite à la motivation des conducteurs de VE. Bien que sceptiques quant à une fin de vie précipitée des modèles essence et diesel, « 4 citoyens européens sur 10 pensent que le passage à la mobilité électrique est un moyen pertinent de réduire les émissions ».

Dans la pratique, il subsiste cependant plusieurs freins à une adoption généralisée. Le Baromètre indique que le prix d’achat reste le principal obstacle pour 60 % des Européens et pour 53 % des Français.

La question de la charge reste parallèlement cruciale : 44 % des Français estiment que le temps de charge est trop long et 41 % sont freinés par l’incertitude de pouvoir recharger quand bon leur semble.

Le Baromètre conclut toutefois sur une note optimiste, précisant entre autres que la majorité (78%) des conducteurs et conducteurs potentiels de VE se montrent « confiants quant à l’amélioration des infrastructures de recharge dans le futur. »