C'est le moment d'acheter une voiture neuve!

Amateurs de bonnes affaires, le moment est particulièrement bien choisi pour franchir la porte d’un concessionnaire automobile. Les promotions pullulent actuellement, pour toutes les catégories de véhicules et tous types de motorisations. Des exemples ? On commencera par les constructeurs français, avec 2 100 € de rabais sur la Peugeot 208 hybride, ou 2 600 € sur la E-208 électrique, promotion à laquelle s’ajoute la borne de recharge offerte. La borne électrique est elle aussi comprise pour la location d’une Citroën ë-C4, disponible à partir de 199 € par mois sur 48 mois, et sans apport. Renault, quant à lui, vous fait grâce de 2 mois de loyers sur…toute la gamme ! Toyota vous accordera 5 000 € de remise sur la toute dernière Prius, qui s’affiche à partir de 38 900 €. Même générosité chez Skoda, qui rabote de 4 600 € le tarif de la nouvelle Skoda Octavia. On citera pour terminer les deux mois de loyers offerts sur le Volkswagen T-Roc, pourtant un best-seller du marché européen…et on s’arrêtera là, même si on aurait pu multiplier les cas à l’envi. Manifestement, les constructeurs ont besoin d’écouler les stocks et d’engranger les bons de commande. Et pour l’automobiliste, c’est tout bénef’ !

Les chiffres du marché semblent pourtant positifs depuis le début de l’année, avec un volume global des immatriculations en hausse de 4,9% de janvier à mai (après une année 2023 peu flamboyante, il est vrai). Les prises de commandes ont ainsi progressé de 12% à en croire AAA Data, spécialiste d’un marché automobile désormais animé par le leasing. Au mois de mai, les formules de location ont ainsi représenté 65% des financements automobiles pour les particuliers. « Le succès des solutions locatives ne se dément pas. Tendance à l’œuvre depuis plus d’une décennie, le leasing séduit toujours plus, au point de devenir la norme pour financer les achats automobiles des particuliers », commente AAA Data dans un communiqué.

Plus qu'hier et moins que demain?

Dans ces conditions, pourquoi les constructeurs auraient-ils besoin de recourir aux traditionnels produits dopants destinés à dynamiser leurs ventes ? Parce que la réalité est plus complexe. « Il y a un affichage positif dû au leasing social de début d’année », commente Eric Champarnaud, associé au cabinet C-Ways, cabinet d’analyse-conseil spécialiste du marché auto, interrogé par Caradisiac. « Mais les prises de commandes ne sont pas bonnes, notamment du côté des particuliers. Et même si les loueurs de courte durée sont repartis assez fort (lesquels se sont préparés pour les JO et ont anticipé une forte demande), les ventes aux sociétés ont encore baissé de 12% en mai. Ajoutez à cela un contexte incertain, avec une période troublée sur le plan politique, et tout cela crée une période de calme avant…on ne sait pas trop quoi, en vérité ! On pourrait même imaginer une voir une spirale déflationniste toucher tout le marché auto, d’autant que le marché du véhicule d’occasion est gorgé de modèles aux engagements de reprises élevés, et qui eux aussi vont voir leurs prix fondre, ce qui crée une baisse de valeur. Les marges sont alors moins bonnes pour les distributeurs, et les constructeurs sont moins enclins à soutenir les réseaux. J’en connais même qui sont actuellement dans le négatif. »

En d’autres termes, avec un peu de souplesses sur ses critères de choix, tant en matière de catégorie que de motorisations , la période est parfaitement propice à l’acquisition (ou la location) d’un modèle neuf…et pourrait même le devenir encore bien davantage dans les prochains mois !