Difficile de traiter un pilote comme Max Verstappen de lâche. Non seulement le quadruple champion du monde en titre de Formule 1 a prouvé depuis longtemps son talent (et même son génie), mais il est aussi connu pour son pilotage souvent audacieux et même parfois intrépide. Dans l’art du dépassement ou de la conduite en conditions très difficiles, Max Verstappen fait clairement partie des tout meilleurs de l’histoire.

Et pourtant, même celui que certains considèrent comme « le meilleur pilote du monde » possède sa propre limite. Pour le prodige néerlandais, seule la conduite sur circuit permet de prendre des risques sans se mettre trop en danger.

Le rallye, c’est trop pour lui

Interrogé dans le podcast vidéo ci-dessous sur le sujet du rallye où évolue toujours son père Jos Verstappen, Max Verstappen a eu des mots intéressants sur cette discipline. Et pour lui, c’est tout simplement un sport trop dangereux : « j’adore le rallye. Je trouve ça génial mais je me dis aussi que si je fais une erreur et que je percute cet arbre, l’arbre ne va pas bouger. C’est quelque chose que je ne veux pas faire car le risque est trop élevé », estime-t-il.

Même quand il dépasse les 300 km/h et qu’il négocie des virages à très haute vitesse, il se sent en sécurité sur circuit : « c’est bête à dire mais en Formule 1 lorsqu’on percute un mur, il y a une barrière conçue pour absorber le choc. Ça fait quand même une grosse différence », pense-t-il.

Personne ne lui donnera tort

Dans l’imaginaire collectif, c’est effectivement le rallye qui nécessite le plus de courage puisque les pilotes évoluent dans un univers ouvert et nettement moins sécurisé qu’en piste. Les voitures du WRC atteignent actuellement des vitesses de passage record dans les virages et personne n’a oublié les monstres du Groupe B des années 80, connus pour leur extrême dangerosité.

Hélas, le rallye reste nettement moins médiatisé que la Formule 1 et d’autres disciplines du sport automobile : pas facile de rendre accessible au grand public une compétition dans laquelle les voitures s’élancent les unes après les autres…