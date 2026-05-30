La vanlife serait-elle un loisir hivernal ? En tout cas, le séjour en fourgon aménagé ou en camping-car est paradoxalement plus agréable lorsqu’i il fait froid. Car l’isolation, plutôt bien conçue, de ces engins, et leurs chauffages autonomes au diesel, permet d’y passer ses journées, et surtout ses nuits, même en plein blizzard. Mais sous un cagnard comme celui qui sévit en cette fin mai, la chaleur dans une cellule peut s’avérer insupportable.

Avec des habitacles ou la température peut dépasser les 35 degrés, il est non seulement difficile d’y passer ses journées, mais tout aussi compliqué d’y dormir, même si la nuit venue, il fait un peu plus frais. Pour y remédier, il n’y a pas une solution, mais plusieurs qui, même si elles sont cumulées ne sont pas la panacée.

La clim ? C’est compliqué

C’est un réflexe d’automobiliste. Parfaite en voiture, l’installation d’une clim devrait être l’idéal dans un camping-car. Elle l’est, mais à une condition : être relié à une prise de courant. C’est le cas de la quasi-intégralité des blocs de refroidissement que l’on peut apercevoir sur nombre de maisons roulantes. Sauf que l’inconvénient de ces engins, c’est leur fil à la patte. Car en dehors d’une prise 220 W, point de salut. Ce qui restreint les bivouacs à une aire branchée ou à un camping traditionnel.

Des clims portables existent, reliées à une batterie autonome, ou à des panneaux solaires elles offrent un peu de fraîcheur, mais pas autant, évidemment qu’un appareil relié au courant. Et elles vident les batteries en moins de 12 heures.

Pourquoi pas une clim qui fonctionne au gaz ? Le procédé existe et fonctionne parfaitement. Sauf qu’il est interdit par l’UE dont les textes permettent l’usage d’un frigo ou d’un réchaud au gaz dans les vans, mais de clim point.

Tout simplement parce qu’en 2003, lorsque la norme a été rédigée, le rafraîchisseur n’avait pas encore totalement envahi le marché de la voiture en Europe, et encore moins celui des camping-cars. Pour rester au frais sans subir les joies (ou les peines) du camping des flots bleus, il va donc falloir utiliser d’autres stratagèmes, même s’ils sont moins efficaces.

Nous ne ferons pas l’affront de conseiller aux vanlifers ce qu’ils font naturellement à la maison : faire des courants d’air, ouvrir en grand portes et fenêtres tôt le matin et tard le soir pour faire entrer, et circuler, un peu de fraîcheur. De la même manière, il faut occulter tous les ouvrants lorsque le soleil tape fort.

Rouler au chaud, se reposer au frais

En revanche, il est deux procédés que l’on peut utiliser en camping-car et qu’il est impossible d’appliquer à la maison. Le premier consiste à se garer à l’ombre, du moins dans un coin ou le soleil tape le moins souvent possible.

Il est également conseillé de rouler lorsqu’il fait chaud. Tous les vans et camping-cars récents disposent de clims traditionnelles, alimentées par le moteur, puisque les porteurs sont des utilitaires qui en sont équipés. Ces clims refroidissent parfaitement l’avant du véhicule, puisque la fraîcheur s’échappe de la planche de bord.

Évidemment, le fond du van sera moins frais et l’effet de refroidissement a tendance à être amoindri puisque l’habitacle est beaucoup plus grand que celui d’une voiture. Un rideau épais séparant la partie avant et l’arrière du van fera parfaitement l’affaire si l’on n’est que deux dans l’habitacle. Rester au frais dans un camping-car est donc parfaitement réaliste. À condition de ne pas s’arrêter.