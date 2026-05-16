C’est un succès parfaitement logique. Quand la vanlife s’emballe, que le public en redemande mais que les tarifs moyens pour un fourgon ou un camping-car atteignent 60 000 euros, les solutions alternatives fleurissent, surtout lorsqu’elles sont plus de 10 fois moins chères.

Alors, sans en avoir l’air, la tente de toit a creusé son trou depuis le Covid atteignant un chiffre d’affaires annuel de 550 millions d’euros en Europe et une croissance annuelle de 12 %. Dans cet engouement, la France tient parfaitement son rang et se classe dans le top 3 continental, derrière l’Allemagne.

Entre 1 000 et 5 000 euros

Les grandes marques de l’outdoor et de l’accessoire auto ont compris le message et de Decathlon à Thule, se sont engouffrées dans la brèche pour concurrencer les spécialistes de la toile sur la galerie comme Tentbox, Inomads ou Ikamper. Les tarifs sont évidemment fonction du nombre de places de couchages (de 2 à 6 personnes), de la qualité des toiles, de la résistance au froid et de la facilité de montage. Il faut compter entre 1 000 et 5 000 euros en moyenne pour s’équiper.

Cet emballement pour la toile juchée sur les autos, Jeff Bloyet l’a compris très tôt. Après avoir effectué un long road trip avec un tel équipage, l’entrepreneur a eu l’idée d’organiser le premier festival de la tente de toit dès 2022. Judicieusement rebaptisé RTT (roof top tent), le phénomène a perduré, et l’événement en est à sa cinquième édition.

Il se tiendra du 11 au 13 septembre prochain dans l’Est de la France, au camping d’Heudicourt, aux abords du lac de Madine. Au programme : un salon ou les fabricants présenteront leurs modèles de tentes de toit bien sûr, mais aussi tous les accessoires nécessaires à la pratique.

Des essais et de la musique

En parallèle, sur 5 000 m2, les visiteurs pourront tester des autos équipées, monter et démonter les tentes juchées sur les toits, et se rendre compte des difficultés, ou des facilités, de l’installation du bivouac.

Au-delà du salon, la manifestation est aussi (et surtout) un festival, avec, comme il se doit, des animations musicales et des stands dédiés aux victuailles.

Et comme l’affaire se déroule dans un camping, les emplacements sont ouverts à la réservation. Il en coûte 50 euros pour les trois jours pour l’auto, ses occupants et leur tente de toit. Pour les visiteurs, l’accès est gratuit, après inscription sur le site de l’organisateur et s’élève à cinq euros pour ceux qui se décideront à la dernière minute.