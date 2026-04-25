Bien sûr il y a la liberté. Évidemment, il y a le cocon, celui de sa propre maison que l’on trimbale. Mais au-delà de ces considérations purement subjectives, et des choix qui dépendent de chacun, il est un critère totalement objectif qui peut faire la différence entre les deux modes de transport : le prix des vacances en voiture, comparées à la même villégiature en camping-car.

Pour parvenir à différencier pécuniairement les deux, il suffit de sortir sa petite calculette, répartir les vacances sur cinq ans, soit le temps d’un amortissement de l’achat d’une auto neuve ou d’un camping-car tout aussi rutilent. Et d’y ajouter les frais de ces deux modes de vacances.

Le carburant et le péage beaucoup plus chers en camping-car

Aujourd’hui, une voiture neuve coûte, en moyenne, 36 000 euros. Quant à un camping-car, capable d’embarquer 4 personnes et de leur permettre de dormir, il faut compter 60 000 euros. Une somme qu’il faut diviser par cinq. Ainsi, chaque année, une auto revient à 7 200 euros, et une maison roulante, 12 000.

En route vers le soleil avec les deux équipages. Direction Nice en juillet au départ de Paris. 946 km séparent la capitale de la promenade des Anglais. À 2,10 le litre de sans-plomb, et en ajoutant le péage, il faut compter 470 euros, en moyenne pour le trajet aller et retour.

Passons au camping-car. Il consomme en moyenne 10 1/100 km. Pour un trajet similaire, il en coûtera 700 euros, sachant d’une part que le gazole est plus cher que l’essence et que, d’autre part, le péage est lui aussi plus cher puisque ces gros engins mesurent plus de 2 mètres de haut.

En ce qui concerne l’amortissement du véhicule, comme le voyage, la sobriété financière est donc du côté de l’auto. Mais est-ce que le camping-car est plus économique à l’arrivée, puisque c’est un tout-en-un incluant le gîte et le transport ?

Car au voyage en auto, il faut rajouter un toit durant la durée des vacances. En louant un Rbnb dans la région niçoise, il devrait coûter, pour 4 et toujours en moyenne, 220 euros par nuit, soit un total de 3 080 euros.

Voilà de quoi grever le budget, ou presque. Alors qu’en camping-car, seules les nuitées au camping sont comptabilisées, sachant que le bivouac sauvage, en pleine saison sur la Côte d’Azure est quasi impossible. Un emplacement pour une quinzaine, avec un branchement électrique, coûtera 800 euros. Une somme ue l’on peut diviser par deux en ne s’arrêtant que sur des aires dédiées aux vans, si l’on est moins regardant sur le confort.

Il est évidemment inutile d’ajouter les frais de bouche puisque, en camping-car comme en location saisonnière, les vacanciers peuvent choisir de préparer eux-mêmes leurs repas, ou d’aller au resto.

Le séjour forcément moins cher en maison roulante

En additionnant ces différents postes, on s’aperçoit évidemment que le camping-car sort gagnant de l’opération puisque, malgré les frais de voyage élevé, la somme finale consacrée à ses deux semaines de vacances ne dépasse pas 1 500 euros, alors qu’en voiture, le budget dépasse 3 500 euros.

Reste néanmoins un élément fondamental : le prix de départ consacré à l’achat du véhicule. Un poste qui coûte près du double lorsque l’on s’offre un camping-car, sachant que ce type de véhicule ne dispense pas de l’achat d’une auto pour les trajets quotidiens.

Du coup, pour rentabiliser l’achat de la maison roulante, mieux vaut ne pas se contenter d’une escapade estivale d’une quinzaine de jours. La vanlife chaque week-end, ou presque, devient donc nécessaire si l’on veut rentrer dans ses sous. Mais si l’on aime, on ne compte pas, ou beaucoup moins.