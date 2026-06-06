Tout le monde connaît cette marque, même si tout le monde ne connaît pas son nom, ou la manière de le prononcer. Faut dire Ouestfalia ou Vestfalia ? La bonne réponse est la dernière, même si l’emblématique aménageur s’appelle Westfalia, puisqu’il est originaire de Westfalie.

Toujours est-il que la maison allemande est surtout connue pour sa transformation des Combis Volkswagen qu’elle transforme en maisons roulantes depuis 1952. Même si aujourd’hui, VW a internationalisé la manœuvre, Westfalia est devenu à travers le monde, un nom commun, comme un frigo qui désigne les vans aménagés.

L’inventeur de la boule d’attelage

Ce serait oublié une autre invention de l’entreprise qui fabriquait aussi des caravanes, jusqu’à sa rencontre avec le Combi. Et en 1931, Franz Knöbel, le fondateur de Westfalia a un problème pour les écouler ses caravanes. Car les attaches d’alors sont super compliquées à utiliser.

Alors, au déjeuner familial du dimanche, ou, en Allemagne comme ailleurs on sert du poulet, il observe les articulations des os de son gallinacé dominical. Eureka ! Il invente la fameuse boule d’attelage, beaucoup plus simple et plus sûr que les crochets d’antan. Depuis, son système (et son indispensable boule de tennis creusée) a fait le tour de la planète et s’est imposé comme standard pour toutes les remorques et caravanes.

Mais le métier de base de Westfalia, c’est bien l’aménagement de vans, comme sous traitant de Volkswagen évidemment, mais aussi en son nom propre, en n’hésitant pas à développer des modèles sur la base d’autres porteurs comme le Kelsey dérivé d’un Ford Transit, une marque pour laquelle il assemble d’ailleurs le Nugget.

Mais l’Allemand, devenu Français depuis 2010, puisqu’il vogue désormais sous la bannière du groupe Rapido, va désormais s’attaquer à du plus lourd : un fourgon aménagé, fabriqué en Vendée sur une base, assez logique, de Fiat Ducato.

À son habitude, l’aménageur entend rester au rayon premium, avec une gamme qui démarre à 70 500 euros. Ce nouveau fourgon répond à un nom qui ne dira pas grand-chose aux habitants de Niort ou il est fabriqué puisqu’il s’appelle Nansen, du nom d’un explorateur et diplomate norvégien Fridtjof Nansen.

Un équipement ultra-complet

Deux modèles sont au catalogue de ce fourgon disponible en version 140 ch, 160,180 ch et boîte auto de série. Le 600 L de 5,99 m se veut familial, avec deux lits pour deux dormeurs transversaux et amovibles, et le 640 LS, de 6,46m, plus premium encore et plutôt réservé aux couples.

Évidemment, comme on est chez Westfalia, l’équipement répond présent, avec un cabinet de toilettes au grand complet (petit coin chimique compris), une réserve d’eau de 95 l, et u frigo de 90 l.

Mais comme la marque est d’origine allemande, les options font partie du voyage avec des packs incluant une batterie supplémentaire, un store extérieur ou des panneaux solaires de 160 W. Les deux modèles débarqueront en concessions en janvier de l’année prochaine, et, à l’essai sur Caradisiac très vite.