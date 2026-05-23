On serait indécis à moins. La vanlife est bien tentante, mais vu le prix des engins, et l’inexpérience crasse du débutant qui n’a jamais dormi isolé en pleine nature, ou dans un camping bondé, l’hésitation est de mise.

Alors autant tenter, le temps d’un week-end ou de quelques jours de vacances, de louer un tel engin, histoire de voir, de s’habituer à la conduite d’une camionnette, voir d’un gros camping-car. Histoire de vérifier également si l’on est taillé pour ce mode de séjour spartiate, et l’exiguïté de cette habitation sur roulettes. Une vérification toute aussi nécessaire pour les passagers.

Objectif California

Sauf qu’en tentant de s’infiltrer dans la jungle des loueurs, mieux vaut s’équiper d’un casque colonial et d’une bonne machette pour défricher un terrain encombré. Car la mode aidant, les sites qui proposent des vans ou de plus gros engins se multiplient.

But du jeu : louer le van star, le plus connu et le plus vendu. C’est le Volkswagen California qui, avec son bon vieux 2l 150 ch TDI disponible sur les versions T6 et T7, garanti un roulage correct et une conso qui l’est tout autant.

Pour corser la difficulté, tentons de le louer du 25 juillet au 8 août, pendant la période la plus courue de l’été, tant qu’à faire. Autant dire qu’on n’a aucun espoir, puisque nos congénères vacanciers les plus scrupuleux ont programmé leurs congés estivaux dès le mois de février. En plus, pour rendre la chose plus impossible encore, on recherche un engin à retirer, et à redéposer, en région parisienne.

Et c’est une énorme surprise, car le California est encore disponible à peu près chez tous les loueurs. Peut-être que les hausses des tarifs des carburants expliquent cette situation.

À quel tarif les engins sont-ils proposés ? Ça dépend, évidemment de l’organisme, ou plutôt du site, qui propose la prestation. Car comme pour les voitures, les vans se louent aujourd’hui au travers d’enseignes pros, ou de particuliers à particuliers.

Commençons par le plus ancien des pros : Hertz trois soleils, la filiale camping-car du loueur mondial. C’est une maison archi reconnue qui propose des camping-cars depuis des décennies. Sauf que c’est une déception : le seul van dont elle dispose est un Ford Transit Custom Nugget. C’est loin d’être un mauvais bougre, mais on tient à notre California.

Tant pis pour le pionnier de la location, direction le loueur qui a le vent en poupe en ce moment : Roadsurfer, le leader européen. Les California y sont nombreux, et sont dispos à la bonne période. Voilà qui est parfait. Il faut compter 2 324 euros pour nos quinze jours de location, kilométrage illimité, et il convient de le retirer aux alentours de l’aéroport de Roissy. Pratique et accessible en transports en commun.

Mais avant de réserver, voyons ce que proposent les concurrents. Wevan, l’autre gros site, franco-français celui-là, est un peu moins cher. Le California est disponible aux bonnes dates, mais il faudra aller le récupérer du côté de Nantes. C’est ballot pour des vacances dans le Sud-Est, mais jouable pour un séjour breton. Il coûte 1 867 euros pour 15 jours, avec 3 500 km inclus.

Des tarifs entre particuliers aussi élevés que ceux des pros

Mais la tendance est aux locations entre particuliers. Alors jetons un œil à Yescapa, qui se définit lui-même comme le « Rbnb du van ». Soit. Sauf que les premières annonces de California du site, proposent un modèle déjà mis en location par… Roadsurfer, à un tarif équivalent à l’original. On ne se laisse pas impressionner et on scrolle, pour trouver un VW de particulier, mais il faut là encore se déplacer jusqu’à Nantes pour le payer 2 500 euros pour la quinzaine. Pas vraiment le meilleur plan, ni l’affaire du siècle.

La magie des algorithmes est déjà un voyage et nous voilà chez Wikicampers. On est devant un vrai site de particuliers à particuliers, avec des California jusqu’à plus soif. Sauf que non seulement nombre d’entre eux sont réservés aux dates prévues, mais qu’en plus, ils coûtent souvent à peine 100 euros de moins qu’en passant par un professionnel. Pas franchement une bonne affaire non plus.

Sauf que voilà que se profile, toujours sur Wiki, un California à 1 500 euros pour les quinze jours fixés. Mais il s’agit d’un T3 de 1987. Les amateurs de Youngtimers n’hésiteront donc pas. En plus, ils pourront profiter de la douceur angevine, puisque le van doit être récupéré à Angers. Et si la location entre particuliers n’était pas toujours le meilleur plan ?