L'auto des voisins - Tristan, son Volkswagen T3 et son papa

Inutile de tenter de débusquer les autos de Tristan chez lui. Pour le retrouver, avec sa Citroën Ami 8, sa 2ch, et surtout son Combi VW, mieux vaut se rendre à quelques kilomètres de là, chez son père Jean-Philippe. "J'avoue, c'est lui qui répare et entretient mes autos" s'excuse le jeune informaticien, qui conjugue ce job avec un autre : il est musicien, et pour ses tournées, a opté pour un van, un combi Volkswagen T3 de 1987.

Mais avant de pouvoir filer de concerts en festivals à bord du van allemand, il est passé entre les mains expertes de papa. "Pas pour l'intérieur, mais pour toute la partie mécanique". Le père, Jean-Philippe, ex-mécanicien chez VW, a revu pas mal de choses sur le Combi 1.6 TD de 70ch qui dépasse aujourd'hui les 300 000 km. Boite de vitesse, radiateur, culasse : pas mal d'éléments ont dû être remplacés. Il a même installé un système électronique, caché dans un vieux haut-parleur, qui fournit au conducteur des éléments précieux comme le compte-tours ou la tension de la batterie .

Une installation entièrement démontable

Pour l'aménagement intérieur, l'architecte décorateur, c'est Tristan. "J'ai voulu faire simple et démontable". Deux caissons roulants contiennent l'essentiel : de quoi faire à manger (avec un réchaud incorporé) et de quoi ranger quelques affaires. Ces caissons s'enlèvent en un tour de main. Mais pour quoi faire ? "Pour le contrôle technique tout d'abord, car c'est une auto avec une carte grise huit places, et pas un camping-car VASP". Et pour trimbaler copains et musiciens, les deux rangées de banquettes, qu'il installe à l'envie, ne sont pas de trop.

À l'arrière du Combi, Tristan dispose d'un lit pliant. "Il est bien mieux que celui que l'on trouve d'origine sur les vans VW Westfalia, car j'ai un sommier à lattes et un matelas Bultex". Son chien Oban (du nom d'une célèbre maison de whisky), est d'ailleurs d'accord avec lui, et ne rate pas une occasion pour s'y installer et suivre son maître jusqu'au bout des concerts.

Mais au volant, ça donne quoi un T3 de 1987 ? Tristan résume la situation : "on est les amis des autobus. On profite de l'aspiration". Et pas toujours les amis des autres automobilistes qui se placent juste devant lui, quand il roule à 100 km / h et freinent brusquement. "Je n'ai pas les freins de maintenant. Et je dois anticiper".

Passé ces désagréments, il est plus que ravi de son Combi, payé 2 000 euros en 2012, de ses 8 à 10 l / 100 km et de la liberté qu'il offre, car comme il le précise, "quand on arrive dans une agglomération avec un grand camping-car, les gens font la tête. Mais quand ils voient mon Combi, ils sont ravis".