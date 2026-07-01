Carburant à prix coûtant : est-ce que cela vaut vraiment le coût ?
Pour ce premier week-end des vacances d’été, les stations Leclerc et Intermarché lancent leur opération de carburant à prix coûtant. Si c’est une façon de nous attirer chez eux, quelle économie peut-on espérer ?
Ce week-end marque le début des congés scolaires estivaux avec les grands déplacements que cela va occasionner. À ce sujet, Bison Futé classe le pays en orange, voire en rouge pour l’Île-de-France, la Bourgogne et l’Est. Les milliers de véhicules présents sur les routes auront préalablement fait le plein.
Malgré une baisse des prix à la pompe depuis plusieurs semaines, la facture reste encore lourde au moment de remplir son réservoir. Actuellement, le prix du litre de SP95-E10 s’établit à 1,88 € et celui du gazole à 1,86 €.
C’est tout naturellement que certaines enseignes de la grande distribution lancent leur opération de carburant à prix coûtant. Leclerc ouvrira le bal (vendredi 3 et samedi 4 juillet), suivi d’Intermarché (samedi 4 et dimanche 5 juillet).
Dans cette période de vie chère, la moindre économie est bonne à prendre. Justement, combien peut-on économiser en se rendant chez Leclerc ou Intermarché ?
Le patron de ce dernier, Thierry Cotillard, s’est exprimé à ce sujet sur le plateau de BFMTV : « On ne va pas baisser à 1,50 €, puisque nous réalisons 2 à 3 centimes de marge, au lieu de 1,88 ; ce sera peut-être 1,86 € ».
Un euro d’économisé ?
Deux centimes de moins par litre, voici l’économie réalisable. Dans le cas d’un réservoir d’essence de 40 litres le gain ne s’élève qu’à 80 centimes ! Inutile de faire un détour, aussi petit soit-il, pour vous rendre chez l’un de ces distributeurs, au risque de voir vos centimes s’envoler.
« Au moins, le consommateur saura que chez nous, ce sera le prix le plus bas du marché ». La stratégie de l’opération est claire : marquer les esprits. Ce n’est pas tout puisque le carburant étant un produit d’appel, les clients viendront chez l’un de ces distributeurs faire leurs courses après avoir rempli leur réservoir.
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