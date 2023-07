Carte oubliée… antidémarrage bloqué… que faire ?

Alors que vous aviez posé carte ou clé tout près de votre véhicule machinalement, celui-ci a démarré normalement. Seulement voilà, sans le fameux sésame votre voiture refuse obstinément de repartir. Tout simplement parce qu’en l’absence de la clé ou de la carte, d’authentification l’antidémarrage bloque l’alimentation du véhicule, l’allumage et le calculateur de gestion du moteur.

Si vous avez le fameux sésame avec vous et que votre système de démarrage vous affiche « clé non détectable », c’est peut-être tout simplement que la pile qu’elle contient est usée. Et dans le cas d’une carte, cette dernière est sans doute déprogrammée.

À quoi sert l’antidémarrage ?

L’antidémarrage est destiné à empêcher des personnes mal intentionnées de vous voler votre voiture en forçant les portières et en trafiquant le moteur pour pouvoir démarrer. Ceci dit, les systèmes antidémarrages sont beaucoup plus faciles à pirater que votre concessionnaire a bien voulu l’admettre lorsque vous avez acquis votre véhicule « sans clé » tellement pratique. Il suffit d’avoir des connaissances de base en électronique et en mécanique pour déverrouiller une voiture et son système antidémarrage à distance, sans même commettre d’infraction. Ce qui nécessite néanmoins du matériel informatique pointu que vous, vous n’avez pas ! Mais en attendant, pour l’instant, impossible de démarrer la voiture…

De quoi se compose le système antidémarrage ?

Le système antidémarrage se compose de différents éléments :

Une clé ou une carte d’authentification de la voiture.

Un transpondeur, intégré dans la clé ou la carte, qui envoie les exactes informations au véhicule associé.

Un boîtier de contrôle placé dans la voiture, qui empêche ou autorise l’alimentation et l’allumage du véhicule.

Une bobine de transpondeur, qui assure la communication entre celui placé dans la clé et le boîtier de contrôle antidémarrage qui se trouve dans le véhicule.

Comment fonctionne le système antidémarrage ?

Lorsque le véhicule détecte la clé ou la carte, le système antidémarrage reconnaît l’identité du transporteur du support amovible et émet un code aléatoire auquel le transpondeur répond avec un code d’authentification qui permet le démarrage.

Que faire si j’ai oublié la carte ou la clé ?

En théorie, sans la clé ou la carte vous ne pouvez plus démarrer et il ne vous reste qu’à vous rendre chez un concessionnaire pour faire reprogrammer une carte ou une clé. Néanmoins, la situation n’est pas toujours aussi dramatique qu’on puisse le penser de prime abord.

Si votre véhicule affiche « clé non détectable », il s’agit probablement d’une pile déficiente ou déchargée à l’intérieur de la clé. Donc, soit vous pouvez démarrer avec le double si vous l’avez sur vous, soit il suffit de changer la pile. Si un message d’erreur ou un voyant rouge ou orange s’affiche, le problème peut venir de plusieurs sources :

La clé utilisée n’est pas d’origine (vous en avez fait réaliser un double) et ne contient pas le bon transpondeur.

Le système d'anti démarrage est peut-être corrompu.

Le transpondeur est sans doute détérioré.

Si malgré tous vos efforts, le véhicule ne démarre toujours pas, la seule solution est en effet d’appeler votre concessionnaire et de faire reprogrammer une clé.

Si rien ne s’affiche au tableau de bord et que le véhicule ne démarre pas, le problème peut venir du boîtier d’antidémarrage : bobine du transpondeur, calculateur de gestion moteur, le choix des problèmes est malheureusement vaste ; mais également du démarreur qui peut avoir des déficiences mécaniques et électriques du fait du solénoïde.

Peut-on supprimer l’antidémarrage de sa voiture ?

On peut en effet faire supprimer l’antidémarrage d’un véhicule en éliminant du système informatique la partie du logiciel qui interdit le démarrage. Cette action pour des raisons de sécurité ne peut être réalisée le plus souvent que par le concessionnaire.

Attention toutefois, si vous le faites supprimer, votre véhicule n’en sera que plus facile à voler.