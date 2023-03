Les vols de voiture augmentent en France

Comme chaque année, la société Coyote vient de dévoiler son Observatoire des vols. Les données recensées par le spécialiste des avertisseurs communautaires (mais aussi des systèmes de géolocalisation du véhicule) sont compilées à la fois grâce aux 400 000 dispositifs Coyote Secure en service mais aussi aux enquêtes de détectives privés travaillant pour son compte et aux données du ministère de l’Intérieur. Et ils montrent une augmentation du nombre de vols de véhicules dans notre pays : en 2021, l’Observatoire dénombrait 122 700 vols en France. En 2022, ce chiffre est monté à 133 800 ce qui représente une augmentation de 9%.

Après une période d’accalmie en 2020 et 2021 liée à la crise du coronavirus et aux restrictions de circulation compliquant la vie des voleurs, les sinistres repartent de plus belle et se rapprochent du niveau de 2019 (140 200). Dans le détail, l’Ile-de-France reste en tête des régions les plus à risque avec un taux de sinistralité de 5,9 pour 1000 véhicules. La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur arrive seconde avec un taux de sinistralité de 4,2 pour 1000 véhicules, devant la région Auvergne-Rhone-Alpes et son taux de sinistralité à 2,9 pour 1000 véhicules. Les disparités sont nombreuses en fonction des régions mais les vols augmentent un peu partout en France.

Phénomène logique compte tenu de la transformation du marché automobile, les vols de véhicules hybrides progressent de 41%. La technique de vol la plus répandue demeure celle impliquant des outils électroniques permettant de pirater la voiture, avec 88% du total des vols de véhicules. D’après les données de l’année 2022, 43% des véhicules en question sont dissimulés à couvert ou en sous-sol. 70% des vols concernent les voitures particulières, le reste étant couvert par les deux roues et les utilitaires des professionnels.

Plus de vols à la rentrée

En se basant sur l’outil Coyote Secure (installé sur environ 400 000 véhicules en France), on découvre qu’il existe une vraie saisonnalité des vols. En 2022, il y aurait ainsi eu moins de vols au plus fort de l’hiver et un pic sur le mois de septembre à la rentrée. A noter que c’est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que le nombre de vols a le plus augmenté en 2022, avec une progression de 26,1% des sinistres déclarés.

Point logique compte tenu de l’évolution des goûts de la clientèle, les vols de SUV concernent désormais 67% des vols de voitures. Rappelons que d’après les récentes données d’Argos, la voiture la plus volée de France en 2022 serait le Toyota Rav4. Mais ces données incluent les vols de véhicules entiers et de simples pièces mécaniques. Or, les modèles hybrides de Toyota sont devenus des victimes courantes du vol de pot catalytique. En 2021, c’est la Renault Clio qui était le véhicule le plus volé en France d’après l’association SRA.