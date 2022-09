Les vols de voiture ont augmenté en 2021

Comme chaque année, l'association SRA (Sécurité et Réparation Automobile) vient de publier son baromètre des vols de voitures et d'utilitaires en France pour l'année précédente. Un baromètre qui indique une légère augmentation de la fréquence ces vols, avec une hausse de 3,4% des évènements de cette nature déclarés par les compagnies d'assurance. Notez qu'il s'agit là d'une statistique établie sur la base des données de ces assurances lorsqu'elles mettent en œuvre la garantie contre le vol souscrite par le client. Lorsque le contrat d'assurance ne comprend pas de garantie de ce genre, le vol n'est ainsi pas comptabilisé dans ces données. Les chiffres ne sont donc pas complets puisqu'il faudrait ajouter les vols de véhicules non pris en charge par l'assurance des automobilistes concernés. Les données de SRA indiquent en tout cas que les vols référencés par les assureurs concernaient 3,6% du total de véhicules assurés en 2021, soit une très légère hausse par rapport à 2020 où ils se situaient à 3,5% du nombre total de véhicules assurés. Des vols qui ont coûté au total 490 millions d'euros aux assureurs, exactement comme en 2020 et moins que toutes les autres années depuis 2020. Le coût moyen des sinistres de vol a lui baissé de 4,2% par rapport à 2020.

Du côté des modèles de voitures, la Renault Clio de quatrième génération s'impose comme la voiture la plus volée en nombre. Elle devance l'utilitaire Renault Master de troisième génération et la Peugeot 308 de seconde génération, trois modèles qui ont été commercialisés pendant de longues années et qui se retrouvent donc en grand nombre dans nos rues actuellement. SRA nous précise même les « stars » pour chaque catégorie de voitures neuves : chez les citadines, le modèle qui présente actuellement la plus haute fréquence de vol est la Renault Clio de cinquième génération. Pour les compactes, il s'agit de la Renault Mégane de quatrième génération alors que la Peugeot 508 de seconde génération domine chez les berlines. Le DS 3 Crossback prend la tête chez les SUV urbains et le Peugeot 3008 de seconde génération gagne chez les SUV compacts. Enfin, le Toyota Rav4 est en tête chez les SUV familiaux. Les dix modèles récents les plus souvent volés en France, toutes catégories confondues, sont les DS 3 et DS 7 Crossback, les Peugeot 3008, 5008 et 508, les Renault Clio et Mégane ainsi que les Toyota Auris, C-HR et Rav4. Chez les utilitaires, le top 5 est formé par les Citroën Jumper, Iveco Daily, Peugeot Boxer, Expert et Renault Master.

Les Bouches-du-Rhône en tête des vols

Du côté des régions, ce sont les Bouches-du-Rhône qui englobaient le plus de sinistres de vols en 2021 devant l'Ile-de-France et le Nord. Notez enfin que 40,9% des véhicules 4 roues volés en 2021 ont été retrouvés au 4 janvier 2022.