Pourquoi le Toyota Rav4 est-il devenu la voiture la plus volée de France ?

Fini le temps où les voleurs ciblaient le plus souvent de petites citadines faciles à forcer ou au contraire, de grosses cylindrées allemandes piratées à l’électronique. En 2021, le véhicule le plus souvent volé en France est devenu la Toyota Prius d’après les données d'Argos, l’organisme professionnel de l’assurance en France. Pour 10 000 exemplaires de ce modèle assurés, il était alors dénombré 227 vols.

En 2022 d’après les données de la même source relayées par nos confrères d’Auto Plus, c’est cette fois le Toyota Rav4 qui arrive en tête du classement des autos les plus fréquemment volées en France.

Pour 10 000 exemplaires du SUV japonais assurés, il y aurait eu quelques 240 vols. Il devance un autre modèle du groupe Toyota, le Lexus NX, lui aussi doté d'un catalyseur bien garni en métaux onéreux.

L’Audi A3 complète le podium devant le Lexus UX (décidément!), la Renault Mégane 4, l’Alfa Romeo Giulietta, le Land Rover Range Rover Sport 4, le Land Rover Range Rover Sport 2, le Toyota C-HR (ah, tiens!) et le Peugeot 3008. D’après Auto Plus, ces vols auraient ainsi augmenté de 9% par rapport à 2021 et ont atteint 134 000 cas.

La voiture, ou juste le pot catalytique ?

Si nos confrères expliquent ces vols par la généralisation de la technique dite « à l’enceinte JBL trafiquée » permettant de voler assez facilement les autos de Toyota et Lexus grâce à un piratage électronique, il ne faut pas oublier que ces données Argos englobent aussi les cas de vols de pots catalytiques.

C’est d’ailleurs comme ça que la Toyota Prius était arrivée à la première place du classement des véhicules les plus volés en 2021, alors que le véhicule entier n’était pas forcément volé. Une mésaventure d'ailleurs survenue à notre confrère Manuel Cailliot, ainsi qu'il l'avait lui-même narré sur Caradisiac.

Sans avoir accès à des données plus précises pour l’instant, on peut suspecter que le Toyota Rav4 souffre possiblement du même problème ce qui pourrait expliquer son arrivée à la première place de ce classement.

Particulièrement touché par ces vols de pots catalytiques, Toyota vient d'ailleurs de mettre en place une plaque antivol aux Etats-Unis comme nous vous l’expliquions récemment.