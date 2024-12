Ce Ferrari Purosangue n'a rien à faire dans cette position

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent un SUV Ferrari Purosangue jaune vif renversé sur le toit. Les dégâts sont considérables après ce crash et laissent peu d’espoir quant à une éventuelle restauration. Bien que les circonstances précises de l’accident restent floues, la violence du choc est évidente.

Une série noire pour les rares Ferrari Purosangue ? Cet accident n’est pas isolé : plus tôt cette année, un autre exemplaire de ce modèle en Chine a subi un sort similaire, avec une violence telle que le moteur avait été arraché du châssis. Une preuve de la puissance brute de cette machine parfois incompatible avec l'optimisme de la personne aux commandes du véhicule.

Une mécanique d’exception sous le capot

Pour rappel, le Ferrari Purosangue est animé sous son capot par un V12 atmosphérique de 6,5 litres. Ce moteur développe 725 chevaux et 716 Nm de couple. Un ensemble associé à une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Ce véhicule surélevé très luxueux peut atteindre 100 km/h en seulement 3,3 secondes et une vitesse de pointe impressionnante de 310 km/h. Une voiture qui tente le pari fou d'allier performances de supercar et -en théorie- praticité de SUV. Ses tarifs débutent à son lancement à 384 229 sans les options et sans compter le malus.