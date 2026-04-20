Ce restaurant rembourse une partie de vos frais de carburant si vous allez y diner

La flambée récente du prix des carburants dissuade-t-elle de prendre sa voiture pour aller dîner au restaurant ? C’est le problème que propose de régler un restaurant basé à Albi dans le Tarn, « Samy’s Diner ».

Établissement s’inspirant de l’univers américain des années 50 et 60, ce restaurant « Vintage » sert tous types de plats issus de la cuisine américaine et mexicaine, avec tout de même quelques spécialités françaises à la carte. Et après avoir déjà osé d’autres opérations comme par exemple la possibilité laissée au client certains soirs de payer uniquement la somme qu’il veut, le restaurant met en place une nouvelle remise exceptionnelle.

Se faire rembourser le carburant du trajet jusqu’au restaurant

L’idée ? Comme l’ont repéré les journalistes du Figaro, les clients peuvent bénéficier d’une remise en fonction de la distance entre leur maison et celle du restaurant. Les Albigeois ont droit à 3€, les résidents des communes voisines reçoivent 5€ de remise et ceux qui viennent d’encore plus loin voient leur facture se réduire de 10€.

Il s’agit d’une opération fondée sur la bonne foi, l’établissement ne demandant pas de présenter des documents permettant de prouver la réalité de son adresse.

Uniquement le soir

Si vous voulez profiter de cette offre, il faudra venir dîner au restaurant le soir car elle n’est pas valable le midi. Et comme le rapportent les journalistes du Figaro qui ont pu discuter avec le gérant du restaurant Adrien Martin, ce dernier assure qu’il n’en a pas profité pour augmenter les prix de sa carte.

A titre d’information, l’entrecôte est facturée 19,9€, le fish’n chips 15€ et la grande calade Caesar, 15,8€. L’offre paraît rentable sur le papier, sauf si vous roulez en Bugatti Chiron à 24,8 litres/100 kilomètres en consommation moyenne WLTP.