Tout le monde connaît désormais le salon Rétromobile, cet événement devenu incontournable dans l’univers des voitures de collection au même titre que le concours d’élégance de la Villa d’Este, Pebble Beach aux Etats-Unis ou plus récemment le concours d’élégance de Chantilly.

Fort d’un succès qui ne cesse de s’amplifier année après année, les organisateurs de Rétromobile ont décidé d’exporter ce concept. Ils l’avaient annoncé l’année dernière et comme prévu, une édition spéciale de ce grand rassemblement des passionnés d’automobiles d’exception se tiendra ce week-end à New-York.

Des voitures de légende et une vente aux enchères

Comme à Paris, la maison Gooding & Christie’s organisera une grande vente aux enchères à cette occasion : 160 lots seront proposés au marteau avec des exemplaires très recherchés de chez Ferrari, Aston Martin, Jaguar, BMW, Bugatti ou encore Mercedes. Avec quelques spécificités liées à l’histoire américaine, comme une collection de voitures de course qui ont notamment disputé les 500 Miles d’Indianapolis.

Les organisateurs prévoient aussi d’exposer en partenariat avec le studio Universal des véhicules de la saga cinématographique Fast & Furious, mais aussi des machines de grand prestige au sein de l’Exclusive Car Gallery.

70 dollars l’entrée

Les prix pratiqués à ce « Rétromobile US » illustrent aussi parfaitement les différences d’inflation entre les Etats-Unis et l’Europe : alors qu’il suffisait en prévente de 20€ pour obtenir une entrée à Rétromobile Paris 2026 (34€ en ajoutant l’Utimate Supercar Garage), les visiteurs de Rétromobile New-York devront dépenser au moins 70 dollars (30 dollars pour les enfants de plus de 5 ans et de moins de 17 ans).

L’événement se tiendra au Javits Convention Center, du 19 au 22 novembre 2026. Il ouvrira de 08h30 à 19h00, sauf le dimanche 22 où il fermera à 17h00.

L’édition 2027 de Rétromobile Paris se déroulera elle du 3 au 7 février 2027.