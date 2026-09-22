Rétromobile, c’est toujours le salon consacré aux anciennes les plus cotées et aux autos de collection pas forcément toutes inabordables. Mais depuis la dernière édition, Rétromobile permet aussi de venir admirer les nouvelles supercars les plus élitistes de la planète. Les organisateurs du salon ont en effet monté en février dernier un espace dédié aux marques de prestige actuelles, désireuses d’exposer leurs derniers modèles et d’entrer en contact avec les prospects (en plus des fans).

Avec des exposants comme Aston Martin, Bugatti, Pagani, Lamborghini, Ferrari, Bentley mais aussi de nombreuses petites marques moins connues comme Praga, l’événement a été un succès même si certains visiteurs se sont plaints de devoir cumuler le prix des deux billets (celui donnant accès à Rétromobile et le second à l’Ultimate Supercar Garage).

L’Ultimate Supercar Garage est de retour

Bonne nouvelle pour ceux qui rêvent autant devant les courbes d’une supercar moderne que d’une ancienne de légende : l’organisateur de Rétromobile annonce le retour de l’Ultimate Supercar Garage, toujours adossé au salon principal (et avec un accès séparé). Il occupera le hall 6 et pour cette seconde édition, ouvrira ses portes en même temps que Rétromobile et non pas un jour après contrairement à cette année (ce qui avait été critiqué à l’époque), soit du 3 au 7 février 2027.

Le billet coûte 17€ par jour en prévente (19€ pendant le salon) et l’accès sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. A noter qu’il y aura un billet combiné avec Rétromobile, à 35€. L’organisateur mentionne aussi un billet « avant-première » à 120€ (qui donnera très probablement accès à un service de restauration et de boissons).

De nouvelles marques

L’ultimate Supercar Garage 2027 ne dévoile pas encore la liste complète des participants, mais on sait déjà qu’il y aura de nouveaux grands noms : « nous annonçons la présence de nouveaux prestigieux constructeurs que sont Koenigsegg, Kimera, RUF Automobile, Spyker, Ravage Automobile et KALMAR Automotive », peut-on lire dans le communiqué officiel. Il y aura aussi toujours la scène « live ».