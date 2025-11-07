Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Spyker C8 Spyder

Peut-on rêver du retour de la marque Spyker ?

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

Connu à l’époque pour l’excentricité de ses voitures de sport, le constructeur néerlandais Spyker cherche toujours à ressusciter. Peut-il se faire une place au soleil à côté de Pagani ou Koenisegg ?

Peut-on rêver du retour de la marque Spyker ?
La Spyker C8 Laviolette, lancée en 2001.

J’avoue éprouver une forme de fascination pour Spyker, ce petit constructeur batave ressuscité à la fin des années 90. Sa C8, une berlinette à moteur central arrière équipée d’un V8 Audi, affichait un design absolument unique au monde et une excentricité assez hypnotique à bord.

Malgré une certaine renommée pour son design et même une excursion dans l’univers de la Formule 1, Spyker n’a jamais réussi à devenir une entreprise profitable et s’est même faite plus grosse que le bœuf en rachetant Saab en 2010. Tombée en faillite en 2014, Spyker essaie depuis de remonter un projet pour commercialiser à nouveau ses voitures de sport intrigantes.

Une nouvelle C8 Preliator ?

Victor Muller, celui qui dirigeait déjà Spyker à la fin des années 90, affirme préparer la résurrection de la marque et la commercialisation de la C8 Preliator. Il aurait réuni de nouveaux investisseurs et des fonds (10 millions d’euros pour l’instant) et cherche à passer à la vitesse supérieure en retourner au stade de la production.

Rien ne dit qu’il réussira (on ne compte plus les faillites de Spyker depuis le début des années 2010 !), mais il y a peut-être une place pour cette marque dans l’univers des artisans de la voiture d’exception. Avec probablement des volumes moins gros que ceux de la C8 de l’époque (positionnée face à Ferrari et Lamborghini) et un tarif beaucoup plus élevé.

En savoir plus sur : Spyker C8 Spyder

Spyker C8 Spyder

