A Rétromobile 2027, on fêtera le centenaire de Volvo et l'une des voitures les plus fiables de l'histoire

Les jolies « art cars » de BMW étaient à l’honneur du salon Rétromobile 2026, une nouvelle fois bourré d’autos magnifiques à découvrir (en plus de la grande première du « Ultimate Supercar Garage »). Pour l’édition 2027, le salon mettra en avant une autre marque « premium » à l’histoire riche : Volvo.

Le constructeur suédois, passé dans le giron du géant chinois Geely en 2010 après avoir été la propriété de Ford pendant une décennie, y fêtera en effet son centenaire. Volvo fait sans doute moins rêver que ses rivaux allemands car l’enseigne n’a pas la même histoire en matière de sportives d’exception ou de sport automobile, mais elle fait bien partie des marques dont certaines des voitures ont marqué l’industrie automobile au siècle dernier.

Une P1800S à plus de cinq millions de kilomètres

La belle P1800S rouge visible sur l’affiche officielle du salon Rétromobile 2027 sera bien présente sur l’événement. Il s’agit d’un exemplaire de 1966, acheté cette année-là par un certain Irv Gordon aux Etats-Unis. Il parcourait des distances monumentales tous les jours avec et a eu le temps de pousser son odomètre à plus de cinq millions de kilomètres jusqu’à sa mort en 2018. Depuis, la voiture a été envoyée au musée « World of Volvo » à Göteborg et elle fera le voyage en France pour être exposée sur le stand de la marque à Rétromobile.

Du 3 au 7 février 2027

En attendant de connaître le programme complet du salon Rétromobile 2027, qui comprendra une nouvelle fois une vente aux enchères de Gooding & Christie’s, rappelons qu’il se tiendra du 3 au 7 février 2027 avec une avant-première le mardi 2 février de 18h à 23h.

L’entrée coûtera 20€ ou 35€ en combinaison avec le Supercar Garage (dont il y aura bien une seconde édition), avec un « super » billet à 200€ donnant accès aux cinq jours en plus de la soirée d’avant-première. Pour cette dernière, l’accès coûtera 120€.