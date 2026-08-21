L’une des supercars les plus bizarres de l’histoire est officiellement de retour

Au même titre que Koenigsegg ou Pagani, Spyker fait partie de ces nouvelles marques de prestige lancées à la fin du siècle dernier avec des voitures au design spectaculaire. Ce petit constructeur néerlandais dont l’histoire remonte jusqu’aux années 1900 avait même réussi à séduire avec ses C8, dont Jeremy Clarkson avait parfaitement illustré l’étrangeté fascinante dans l’émission Top Gear.

Spyker avait ensuite eu la folie des grandeurs en montant son écurie de Formule 1 et en rachetant Saab, avant de tomber en faillite au début des années 2010. Depuis, le petit constructeur essaie de ressusciter et à l’occasion de la Monterey Car Week cet été, la marque a réussi à se relancer officiellement avec un nouvel investisseur et un modèle inédit.

Une nouvelle C8 Preliator XXV Coupe

On dit « inédit » mais le design de la C8 Preliator XXV Coupe ressemble furieusement à celui de la C8 Preliator dévoilée officiellement au salon de Genève 2016 (elle-même très proche du B6 Venator Spyder Concept de 2013), à l’époque où le constructeur essaie déjà de se relancer.

Et la philosophie de Spyker n’a d’ailleurs jamais vraiment changé depuis : comme aux débuts de la marque, la nouvelle C8 Preliator XXV Coupe possède un V8 Audi sous son capot arrière. En l’occurrence, un bloc de 4,0 biturbo litres développant 800 chevaux et 1 000 Nm de couple. Il s’agit très probablement du moteur utilisé actuellement par la plupart des gros modèles de luxe du groupe Volkswagen (Porsche, Bentley, Audi, Lamborghini) dans une version préparée. Ce bloc se connecte à une boîte manuelle Graziano dont la commande est absolument superbe à regarder. Pure propulsion pesant 1 525 kg sur la balance, la C8 Preliator XXV Coupe possède un châssis et une carrosserie en aluminium. Son attention au détail et son style vraiment excentrique correspond tout à fait à la tradition de cette marque. Les parties en finition « or rose » paraissent tout de même très dispensables !

25 exemplaires

La C8 Preliator XXV Coupe se limitera à 25 exemplaires et coûtera près de deux millions d’euros aux clients. Une version découvrable pourrait suivre et l’auto semble posséder tout ce qu’il faut pour se glisser dans l’univers des supercars hors de prix en toute petite série aux côtés de Pagani, Gordon Murray Automotive, Koenigsegg, SSC ou Hennessey. Ici le but n’est pas de rechercher les meilleures performances absolues mais plutôt de rouler dans une sportive sensationnelle à la finition unique au monde.