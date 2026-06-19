Personne n’a oublié les Spyker, ces voitures de sport « bataves » au design particulièrement excentrique arrivées au début des années 2000. A l’époque, la finition intérieure spectaculaire et la philosophie de conception assez unique de ces autos, très joliment dessinées et assez légères, étonnait favorablement.

Mais après avoir poussé jusqu’à monter une écurie de Formule 1 et tenté de racheter Saab, Spyker est ensuite tombée en faillite et n’a jamais réussi à devenir rentable en vendant ses voitures de route.

Nouvelle tentative

Disparue officiellement en 2014, Spyker est cette fois réellement de retour. Victor Muller, déjà aux commandes lors des précédentes activités de la marque, annonce la résurrection de l’entreprise grâce à l’arrivée d’un nouveau copropriétaire.

Ce copropriétaire, c’est Volodymyr Nosov : un riche homme d’affaires ukrainien qui a décidé d’investir dans le petit constructeur néerlandais. Spyder W Group explique vouloir porter l’héritage de la marque (qui existait bien avant son retour au début du siècle) tout en innovant.

Une C8 Preliator XXV attendue cet été

Pour l’instant, les patrons posent simplement aux côtés d’une jolie C8 de compétition engagée à la fin des années 2000 aux 24 Heures du Mans.

Pour rappel, la Spyker C8 utilisait des mécaniques V8 Audi installées en position centrale arrière dans un châssis tubulaire. Spyker avait ensuite présenté un gros SUV ultra-sportif, le « Peking to Paris », sans n’avoir jamais réussi à l’industrialiser, puis la Preliator en 2016 dans une précédente tentative de retour. La marque peut-elle réussir en installant un moteur thermique d’un autre constructeur dans une jolie sportive légère ?

L’évolution des normes européennes rend ce projet plus difficile, mais c’est effectivement ce que prévoit de faire Spyker. Elle prévoit de dévoiler la C8 Preliator XXV à l’occasion du prochain concours d’élégance de Pebble Beach en Californie au mois d’août, équipée d’une motorisation V8 biturbo de 800 chevaux.