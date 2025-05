Ceinture de sécurité : pourquoi la boucler dans le bus ?

Demandez autour de vous combien de personnes, enfants et adultes attachent leur ceinture lorsqu’ils prennent le bus pour voyager ? En car aussi la ceinture est obligatoire, pourtant trop peu ont le réflexe de la boucler. En 2023, parmi les enfants de 0 à 13 ans tués dans un accident de la route, 1 sur 5 n'était pas attaché. Le chiffre grimpe à 2 sur 5 chez les 14-17 ans.

La Sécurité routière rappelle l'obligation et l'importance de bien attacher son enfant pour sa sécurité. Notamment dans les transports scolaires où en cas d’accident les risques de projections peuvent être fatals.





« La sécurité des enfants n'est pas négociable. Toujours attacher son enfant quand il est petit, lui apprendre à le faire seul en grandissant, ne jamais démarrer sans avoir vérifié que tous les passagers sont attachés, rappeler que la ceinture s'attache aussi dans les cars. »

Dans le bus le port de la ceinture participe activement à la sécurité de tous les passagers.

En cas d’accident survenu à 50 km/h, un enfant de 20 kg non attaché se transforme en un « projectile » d’une demi-tonne.

Les études du bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT)1 démontrent qu’en cas de renversement d’un renversement d’un bus, l’ensemble des passagers non attachés sont projetés du côté où le bus s’est couché. Aucun ne réussit à se maintenir agrippé par la seule force de leurs bras et jambes. Lors du basculement, certains passagers ont été projetés au plafond et sont retombés lourdement sur leurs camarades, les poussant au travers des vitres. En cas de renversement, on peut être projeté contre le plafond et retomber lourdement au travers des vitres et donc être possiblement écrasé, coincé ou broyé par le véhicule.

« Sans ceinture, chacun est ballotté et est donc soumis aux chocs contre la structure du véhicule et les équipements intérieurs, ou contre les autres passagers. On devient dans ces cas un danger également pour les autres », note l’enquête. Alors en bus, pensez à vous attacher.

1 Les dangers, pour soi et les autres, de ne pas attacher la ceinture de sécurité dans un véhicule de transport en commun.