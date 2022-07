Ces modèles qui dépassent sans problème les 300 000 km

Avec d’importantes distances pour aller d’une ville à une autre, le conducteur américain parcourt, en moyenne, bien plus de kilomètres que son homologue européen. La capacité d’un véhicule à atteindre de très forts kilométrages y revêt donc une importance particulière.

En se penchant sur les données du parc de véhicules d’occasion, nos confrères d’Autoweek sont ainsi parvenus à établir une liste des autos qui dépassent le plus fréquemment la barre des 200 000 miles (321 869 km). Un indicateur de fiabilité très au-delà de ceux que nous avons de ce côté-ci de l’Atlantique.

Sur les 16 modèles retenus, 3 sont ou ont été commercialisés en France de manière régulière. Sans réelle surprise, il s’agit de 3 Toyota : Le Highlander, un SUV hybride distribué chez nous depuis le début de l’année 2021, la Prius, dont la réputation de fiabilité est ici confirmée, et le très imposant Land Cruiser Station Wagon, uniquement disponible, aux États-Unis, dans sa variante V8 essence. Le numéro 1 japonais place, au total, 8 de ses véhicules sur les 16 du classement. Outre le trio déjà cité, on trouve le Sequoia, un 4x4 d’un gabarit proche de l’Highlander, le 4Runner, une sorte de Rav4 capable de faire du tout-terrain, l’Avalon, une version allongée de la Camry, le Tundra, un pick-up XXL et le Tacoma, équivalent de notre Hilux.

Le reste du classement est composé de Chevrolet (Tahoe et Suburban), Ford (Expedition), GMC (Yukon et Yukon XL), Honda (Odyssey et Ridgeline) et Lincoln (Navigator).