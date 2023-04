Ces occasions oubliées qu'on achète à prix "normal" : le Suzuki SX4 S-Cross

Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les voitures d'occasion ont atteint un pic jamais vu de prix délirants. Même s'il semble que les cotes aient atteint une sorte de plateau, et que le prix moyen se stabilise, il se situe désormais à une altitude fort élevée. Concrètement, les occasions aujourd'hui sont encore 15 % plus chère qu'il y a un an. Et il y a un an, elles étaient déjà 25 % plus chères que l'année d'avant.

Bref, vous l'aurez compris, il faut se saigner pour se porter acquéreur, ou réduire ses prétentions en cas d'impossibilité à augmenter son budget, et acheter plus vieux ou plus kilométré.

Mais, à l'instar du petit village d'irréductibles gaulois, qui résistait encore et toujours à l'envahisseur, il existe des occasions qui résistent encore et toujours à cette inflation galopante. Et ce sont ceux-là qui nous intéressent pour cette rubrique dédiée.

Mais pas de miracle, pour contenir les cotes, les modèles dont on vous parle ici sont les mal-aimés, les oubliés du marché. Ceux auxquels on ne pense jamais. Pour autant, pas de mauvaises autos !

Le Suzuki SX4 S-Cross, un véritable oublié

C'est justement le cas du Suzuki SX4 S-Cross, star du jour et sélectionné pour ses tarifs plus abordables que ceux des "autres".

Alors oui, ce n'est pas plus sexy de la bande des SUV. D'ailleurs il est situé à mi-chemin entre les SUV urbains et les compacts ce S-Cross. Mais la marque japonaise elle-même le classe dans les compacts, vu que le "vrai" SUV urbain chez "Suz", c'est le Vitara.

Pas un sex-appeal de fou donc, non. Il est passe-partout (surtout avant son restylage de fin 2016, qui lui a redonné un peu d'allure, voire fade. Ses qualités sont ailleurs, au premier rang desquelles, nous y reviendrons bien sûr, ses tarifs en seconde main.

Mais il est aussi relativement bien équipé, pour le prix demandé s'entend, il est confortable, et doté de motorisations sobres, que ce soit les diesels ou les essence de fin de carrière, spécialement le 1.4 Boosterjet micro-hybride. De plus, il est disponible, contrairement à la majorité de ses concurrents, que ce soient les compacts, et plus encore les citadins, en transmission 4x4 All-grip plutôt efficace en dehors des sentiers battus.

Enfin, il est aussi un modèle parmi les plus fiables du marché. Et ça, ça compte pas mal quand on achète en occasion. Car le but est surtout de ne pas mettre en réparations et casses de pièces ce qu'on a économisé au départ. Ici, c'est gagné.

Un SUV efficace, et pas cher

Mais venons-en au cœur du sujet : les tarifs sur le marché. Comparé aux "références", le SX4 S-Cross se revend bien moins cher.

Ainsi, il est possible de trouver des exemplaires de 2013/2014, moins de 140 000 km, dotés du moteur diesel 1.6 DDis 120 ch, à partir de 7 000 €, et 8 000 € dans un excellent état.

Pour un kilométrage équivalent, un Peugeot 3008 de première génération, qui cote bien moins que la seconde génération, moteur e-HDI 115, de 2013 ou 2014 coûtera au minimum 8 000 €, mais plutôt en moyenne 9 500/9 800 €, et 10 500 € en superbe état et garanti. Pour un VW Tiguan, ce n'est même pas la peine d'espérer trouver un exemplaire équivalent à moins de 14 000 € pour un modèle qui aura le même kilométrage, en 2.0 TDI 110. Même pour 10 000 €, le Tiguan aura alors plus de 200 000 km.

Même si on va chercher dans la catégorie des SUV urbains, un Renault Captur de 2014, en 1.5 dCi 90 ch seulement, autour de 160 000 km, sera affiché à 7 500/8 000 €.

Jusqu'à 30 % moins cher qu'un Tiguan pour un modèle 2019

Revenons maintenant vers des millésimes plus récents. Si l'on cherche à acquérir un SX4 S-Cross de 2019 en version micro-hybride 1.4 Boosterjet 140 ch, autour de 50 000 km maximum, il faudra mettre sur la table 18 000 € en finition haut de gamme bien équipée Style. Soit une décote de 36/37 % selon les options souscrites.

La concurrence ? Un Peugeot 3008 1.2 Puretech 130 sera au minimum à 20 000 €, pour plutôt 60 000 km, et en finition Active, une mieux équipée Allure sera plutôt à 21 500 € pour les bonnes affaires, et 22 500 € pour le cœur de marché (soit 32 % de décote). Et le moteur n'est pas hybridé, sans parler de sa fiabilité aléatoire pour ce millésime.

Pareil pour le C5 Aircross. En 1.2 Puretech 130 de 2019, 50 000 km environ, les prix tournent autour de 20 000 € minimum et plutôt 22 000 € en moyenne. Et pour un Tiguan, certes doté du très sympathique 1.5 TSI 150, performant et assez sobre, ce sera à partir de 24 000 € (33 % de décote) ! Soit plus de 30 % plus cher que pour le Suzuki. Ce n'est pas rien. Même si les prestations sont bien entendu meilleures, encore heureux.

Au même prix, un Renault Kadjar, lui aussi un peu boudé par les acheteurs. Un modèle 2019 doté du très bon 1.3 TCe 140 peut se trouver à 18 000 € pour 50 000 km. Pas mal.

Mais pour trouver vraiment moins cher, il faut alors se tourner vers les SUV urbains. Le Captur passe alors du bon côté de la barrière, avec un modèle 1.3 TCe 130 de 50 000 km autour de 15 500 €/16 000 €. Et un Peugeot 2008 de première génération (les derniers exemplaires), se trouve en Puretech 130 autour de 16 000 € minimum. Ce qui fait une décote de 35 %.

Mais attention, un Volkswagen T-Roc, un grand SUV urbain comparable au SX4 S-Cross en termes de gabarit, en 1.5 TSI 150, sera lui à 22 000 € minimum, et même le moteur 3 cylindres 1.0 TSI 115 ch s'affiche à 19 500 € minimum (- 27 % de décote seulement !).

LE BILAN

Tout cela ne fait que confirmer la bonne affaire financière faite avec le SUV japonais, pour peu que vous ne soyez pas attachés à une image de marque en particulier. De plus, même en ce moment, ses tarifs sont plus négociables que ceux des petits camarades. Il est fiable, et les derniers modèles seront encore sous garantie contractuelle. Sa robustesse est réelle, et sa version 4x4 est une proposition rare dans la catégorie. Alors pourquoi ne pas aujourd'hui, à l'heure ou les cotes sont délirantes, l'intégrer dans votre short list ?