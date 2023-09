Ces pneus hiver qu'il ne faudrait pas acheter

Alors que l’autonome débute, il sera bientôt temps de penser à monter les pneus hiver pour ceux qui vivent dans les régions les plus froides et ceux qui veulent se rendrent sereinement à la montagne. A ce sujet, voilà un comparatif intéressant réalisé par le service de conseil en mobilité du Touring Club suisse sur 32 produits différents. Ils se sont focalisés pour cela sur deux tailles assez courantes de pneus, l’une pour les voitures compactes classiques (225/45 R17 91H) et l’autre pour les véhicules de type SUV compact (205/60 R16 92H). La première taille a été testée sur une Volkswagen Golf, la seconde sur un T-Roc.

Les grandes marques se sortent honorablement de ce comparatif de pneus hivers avec la meilleure note obtenue pour le Continental WinterContact TS870 avec quatre étoiles sur cinq et des résultats similaires pour les produits de chez Michelin, Goodyear et Dunlop pour les pneus testés sur la Golf. Concernant la taille des SUV, c’est le Dunlop Winter Sport 5 qui s’en sort le mieux devant ses rivaux de chez Michelin, Goodyear, Continental, Hankook, Bridgestone et Firestone.

Trois pneus à éviter

Mais il y a de mauvais élèves : le Kormoran Snow pour les pneus hiver de voitures compactes, avec seulement une étoile sur cinq, mais aussi les Lassa Snoways 4 et Austone Athena SP-901 pour les tailles de SUV citadins / compacts noté de la même façon. Dans ces trois cas, le Tour Club suisse adresse la mention « non recommandé » pour les consommateurs. Lassa est une marque de pneus turque, Kormoran est polonais et Austone est chinois.