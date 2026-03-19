Cette Impreza ex-McRae reste étonnamment abordable

Dans le monde du rallye, certaines familles écrivent l’histoire à plusieurs mains. Les McRae en font partie avec un père titré et des fils devenus références absolues. Pour les amateurs de Subaru Impreza de première génération, un exemplaire de 1996 passé entre les mains de celles de Colin, Jimmy et Alister s’apprête pourtant à être vendu pour une somme presque dérisoire.

À l’origine simple voiture de presse Subaru au Royaume-Uni, la berline à transmission intégrale et quatre cylindres à plat turbocompressé de 217 ch n’a jamais couru. Elle a servi de voiture personnelle de Colin McRae durant ses années de gloire avant de changer de mains tout en restant remarquablement préservée. Récemment remise en état avec un moteur restauré, des freins et un échappement neufs, elle conserve l’essentiel de ses équipements d’époque ainsi que quelques signatures sur ses pare-soleil.

Une estimation plutôt basse

Malgré ce pedigree, l’estimation tourne autour des 20 000 £ soit l’équivalent de 23 185 € au cours actuel. Une broutille face aux sommets atteints par d’autres Subaru liées aux McRae. Comme quoi, même avec 0 à 100 km/h abattu en 6,3 secondes et une vraie aura de sportive spéciale, la légende ne garantit pas toujours le jackpot.