Des miniatures peintes façon manga

Les amateurs du manga Initial D et du jeu vidéo en cel shading Auto Modellista sur Playstation 2 ne resteront pas indifférents face à ces réalisations spectaculaires signées par l'artiste Animauto. Le spécialiste transforme en effet des maquettes pour leur donner un look de voiture de bande dessinée japonaise.

Le résultat est pour le moins bluffant. Difficile de remarquer au premier regard que ses publications concernent des photos et non des dessins réalisés avec un excellent coup de crayon. Pour rendre l'effet encore plus spectaculaire, Animauto met parfois en scène ses voitures avec un décor lui aussi très inspiré par la culture manga.

L'artiste prend en outre le soin de travailler sur des véhicules aux origines très variées. Des Ferrari 575M Maranello, Porsche 918 Spyder, Mercedes CLK GTR, Ford Focus RS et Citroën Xsara cotoient dans ses publications les traditionnelles Skyline GT-R, Mazda RX-7, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan Silvia et Toyota Supra.