Cette licorne des Subaru affichée un demi-million d'euros les vaut-elle vraiment ?

Impossible de penser au rallye sans avoir un flash de la Subaru Impreza WRC de première génération. Le véhicule en question -véritable icône de son époque- marquait toute une génération avec ses nombreux succès en Groupe A. Sachez qu'il est aujourd'hui possible d'acquérir l'un des exemplaires les plus désirables.

La sportive visible sur les clichés du site Race Cars Direct dévoile la berline bleu marine aux autocollants "555" jaunes et aux jantes dorées reconnaissables au premier coup d'œil. Il s'agit vous l'avez compris de la quatre portes de Colin McRae employée en WRC via Prodrive en guise de véhicule test de 1993 à 1996.

Un véhicule prêt à rouler

Pour couronner le tout, la voiture de course se montre complète et en parfait état. Elle a en effet été restaurée entièrement en 2020 avec une configuration dédiée à l'asphalte. La vente comprend en outre un kit pour rouler sur les pistes en gravier avec des amortisseurs et des freins signés Prodrive. Détail amusant, la Subaru Impreza WRC dispose encore de son immatriculation originale britannique des années 90. Cela dit, il faudra se rendre en Italie et plus particulièrement à Bologne pour en prendre possession.

Une négociation à tenter

Concernant le chèque à signer, la Subaru Impreza est affichée 390 000 £ (l'équivalent de 461 857 euros au cours actuel). Sachant que l'annonce date depuis plus d'un an, nul doute qu'il sera possible de négocier une ristourne sur cette coquette somme.