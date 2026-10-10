Cette Lamborghini Revuelto dorée avait-elle besoin d’un kit aussi agressif ?

À peine rodée et déjà à vendre. Cette Lamborghini Revuelto millésime 2025 n’affiche que 4 240 km, mais son propriétaire réclame déjà 799 800 dollars -environ 714 500 euros au cours actuel- sur la plateforme des enchères eBay. Il faut dire que l’exemplaire n’a rien de discret à commencer par sa teinte d’origine Oro Elios. Il s’agit pour rappel d’un doré nacré apparu il y a 25 ans sur la Diablo VT 6.0 SE.

Comme si une Revuelto dorée manquait encore de présence, Duke Dynamics lui a greffé un kit aérodynamique en carbone. Capot, bouclier, bas de caisse et diffuseur ont été redessinés tout en conservant le fonctionnement de l’aileron actif d’origine. À 250 km/h, cet attirail générerait jusqu’à 287 kg d’appui supplémentaire. Des jantes AL13 Frozen Gold et un échappement en titane Valvetronic Designs complètent cette transformation insolite.

Plus de 1 000 chevaux sous le doré

La mécanique reste intacte. Le V12 6,5 litres atmosphérique associé à trois moteurs électriques développe toujours une puissance cumulée de 1 015 chevaux. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. Outre-Atlantique, une Revuelto neuve débute à un peu moins de 610 000 dollars, mais les délais de livraison alimentent la spéculation. Voilà les raisons de la flambée des tarifs de l’hypercar italienne même dans une configuration peu conventionnelle.