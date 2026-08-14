La nouvelle Lamborghini Revuelto promet d’être meilleure sur tous les plans, une SV comme Super Vénère ?

« La Revuelto SV incarne l’exclusivité, la perfection technique et le pur plaisir de conduire. C’est une machine faite pour le pilotage à l’état pur et l’essence même de notre ADN Lamborghini ». Voici comment la marque définit la dernière-née de la gamme. Depuis la première Miura Super Veloce de 1971, le suffixe SV a toujours existé pour démontrer tout le savoir-faire des ingénieurs de Sant’Agata Bolognese.

En toute logique, la Revuelto en profite avec au programme de nombreuses modifications. Commençons par ce qui se voit : la ligne et l’aérodynamisme. Il va sans dire que l’agressivité est de mise, comme pour la plupart des Lamborghini, notamment via cette teinte biton qui renforce ses traits. À l’avant, la partie basse est redessinée sous les projecteurs pour donner l’impression que l’auto veut mordre le bitume. Elle est également surlignée d’un liseré rouge, un liseré que l’on retrouve au niveau du pavillon, des rétroviseurs, des bas de caisse, du diffuseur ou encore de l’aileron. Pour l’occasion, ce dernier est spécifique et reste fixe.

À noter que la lame avant améliore l’étanchéité autour des passages de roue et dirige le flux d’air vers les radiateurs latéraux. Ce n’est pas tout puisque le refroidissement des freins est meilleur de 12 %. Pour ceux de l’arrière, un nouveau conduit de refroidissement a été créé.

Grâce au travail effectué sur la gestion des flux d’air, cette SV génère 80 % d’appui supplémentaire par rapport à la Revuelto et 10 % de plus que l’ancienne Aventador SVJ.

Merci la chaîne de traction électrique

Le gros V12 6.5 électrifié affiche une puissance de 1 065 ch et 1 425 Nm de couple soit respectivement + 50 ch et + 25 Nm. Puisqu’il est plus complexe et coûteux d’augmenter ces valeurs à partir d’un bloc thermique atmosphérique, c’est à la chaîne de traction électrique que revient cette hausse. Le rapport poids/puissance devient donc plus favorable (1,66 kg/ch contre 1,75 kg/ch) et les accélérations s’améliorent : 2,4 secondes pour atteindre 100 km/h (- 0,1 sec) et 6,7 secondes pour passer les 200 km/h (- 0,3 sec). Lamborghini a aussi revu la gestion de la batterie afin de rendre ces performances jusqu’à quatre fois plus endurantes que sur la Revuelto, notamment pour une utilisation sur circuit.

Les suspensions spécifiques, issues de la compétition GT3, et réglables manuellement assurent une agilité supérieure de 17 % et une adhérence latérale en hausse de 10 % par rapport à la Revuelto.

Bien sûr, un tel niveau de performance se doit d’être associé à un freinage à la hauteur. C’est pourquoi le système est revu avec notamment de nouveaux disques carbone-céramique qui permettent une décélération maximale en hausse de 11 %, une dissipation thermique améliorée de 23 % et une température des disques de frein réduite de 12 %. De 200 km/h jusqu’à l’arrêt, la SV a besoin de 116 mètres contre 121 pour la Revuelto. Toujours d’après Lamborghini, un capteur inertiel de nouvelle génération « permet des actions de freinage plus précises et plus réactives, contribuant à prévenir le blocage des roues et à améliorer les performances de freinage. »

Freins et sièges « race »

Au bout de cette « chaîne alimentaire » du comportement se trouve le pneumatique, le seul élément qui vous relie à la route. L’auto s’équipe pour l’occasion d’enveloppes spécifiques semi-slick, des Bridgestone Potenza Race R, qui contribuent à l’amélioration du comportement routier et du freinage.

Nous terminons le tour du propriétaire par l’intérieur. La SV intègre un tableau de bord plus épuré, un volant spécifique, des panneaux de porte en fibre de carbone, un matériau que l’on retrouve également sur les sièges, proches de ceux utilisés en compétition. En option, il est possible d’opter pour des éléments « Race » encore plus radicaux.

Ceux qui auront la chance d’en prendre le volant pourront tester le mode Pilota qui permet de tout paramétrer, ou presque. Ce système, inspiré de la compétition GT3, s’adapte également en temps réel en fonction des conditions de piste ou de l’usure des pneumatiques.

Avec de telles caractéristiques, cette SV devrait être à son aise sur circuit et notamment sur celui qui fait référence, la boucle nord du Nürburgring. Pourtant, la marque a choisi Hockenheim en signant un tour de 1:41.600. En parlant de signature… Inutile de parler de prix puisque ce n’est pas le sujet de ceux qui ont les moyens de s’offrir un tel bolide de rêve.