Existe-t-il une architecture moteur plus « noble » que celles des V12 ? Connus à la fois pour leur onctuosité, leurs performances et leur sonorité extraordinaire, ces blocs se situent depuis les années 50 au sommet des sportives d’exception. Commercialisé pour la première fois dès 1915 sous le capot de la Packard Twin Six, ce genre de moteur est aussi devenu incontournable chez les grosses autos de luxe même s’il cohabite désormais avec les groupes motopropulseurs entièrement électriques dans ces catégories !

Ce douze cylindres, on l’a aussi parfois connu dans des variantes différentes : le moteur à plat de Ferrari (512BB et Testarossa…), celui de la Porsche 917 ou encore le bloc en W de chez Bentley et Audi (qui a définitivement disparu). Aujourd’hui, il reste le plus apprécié dans sa forme atmosphérique, hurlant toujours sous le capot des Lamborghini et Ferrari les plus volubiles. Il existe aussi dans des déclinaisons à suralimentation et aux performances violentes, comme chez Aston Martin ou Pagani. Ou, au contraire, dans un genre nettement plus policé chez Rolls-Royce. Certaines petites marques ultra-élitistes comme Gordon Murray Automotive, enfin, le proposent dans sa forme la plus pure avec une zone rouge à plus de 10 000 tours/minutes pour en profiter au maximum. Et comme vous pouvez le constater dans la liste ci-dessous, il faut être très riche pour s’offrir un V12 neuf : près de 300 000€ pour les modèles les moins chers.

Aston Martin Vanquish

On l’a essayée l’année dernière sur Caradisiac. Elle possède un V12 biturbo de 5,2 litres développant 835 chevaux et 1 000 Nm de couple, sans la moindre forme d’hybridation. Elle coûte 390 000€ avant options et malus.

Aston Martin Valen

Basée sur la Vanquish, la Valen pousse la puissance de son V12 biturbo à 850 chevaux et modifie son châssis pour le rendre plus radical. Elle se limitera à 150 exemplaires dans le monde et coûtera 1,5 million d’euros.

Ferrari 12cilindri

Disponible comme l’Aston Martin Vanquish en version coupé et en découvrable, la Ferrari 12cilindri possède un V12 atmosphérique de 6,5 litres capable de prendre 9 500 tours/minute (sans hybridation). Il développe 830 chevaux et 678 Nm de couple. Elle coûte 390 000€ en prix de base avant options et malus.

Ferrari Purosangue

C’est le SUV de Ferrari, même si les communicants du constructeur italien assurent que ce n’en est pas un. Disposant du même V12 atmosphérique que la 12cilindri, il le garde dans une version à peine plus sage avec 725 chevaux en puissance maximale (mais 715 Nm de couple). Comptez un peu moins de 400 000€ en prix de base avant malus.

Lamborghini Revuelto

On l’a essayée l’année dernière sur Caradisiac. Comme la Ferrari 12cilindri, elle reste fidèle au V12 atmosphérique de 6,5 litres (entièrement repensé sur ce modèle). Avec 825 chevaux et 725 Nm, en plus de trois moteurs électriques et d’une batterie de 7,4 kWh en guise d’électrification (jusqu’à 1 015 chevaux en puissance maximale). Elle coûte un peu plus de 500 000€ en prix de base et elle existe désormais en version SV avec jusqu’à 1 065 chevaux mais la même puissance thermique.

Gordon Murray Automotive T33

Après la T50, la T33 conçue par la société du génial ingénieur Gordon Murray conserve la même philosophie : elle possède un V12 atmosphérique Cosworth, de seulement 3,9 litres, développant 617 chevaux (pour 451 Nm) et capable d’atteindre 10 500 tours/minute en régime maximal. Le tout avec à peine plus d’une tonne sur la balance et une boîte manuelle. Pour plus de deux millions d’euros, tout de même.

Pagani Utopia

On l’a essayée il y a deux ans sur Caradisiac. Remplaçante de la Huayra, l’Utopia de Pagani reste fidèle au V12 biturbo de 6,0 litres d’origine Mercedes-AMG. Il développe 864 chevaux pour 1 100 Nm de couple et ne dépasse pas les 7 000 tours/minute. Il produit pourtant une sonorité impressionnante en plus de sa force, implanté dans une voiture pesant seulement 1 280 kg et dotée d’une vraie boîte manuelle. Comptez deux millions d’euros au minimum.

Rolls-Royce Ghost

La limousine « d’entrée de gamme » de Rolls-Royce reste fidèle au V12 biturbo 6,75 litres d’origine BMW. Optimisée pour le confort et la douceur plutôt que les performances, elle se « contente » de 571 chevaux pour 850 Nm. Comptez 315 000€ en prix de base.

Rolls-Royce Phantom

Grande sœur de la Ghost, la Phantom incarne toujours le luxe absolu chez Rolls-Royce. Cette énorme limousine utilise la même plateforme que sa petite sœur mais aussi le même V12 biturbo 6,75 litres, avec 571 chevaux et 900 Nm de couple maximal. Comptez un demi-million d’euros en prix de base avant malus.