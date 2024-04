Mettre une supercar exotique à plus de 3 millions d'euros dans une gigantesque flaque d'eau formée par des pluies torrentielles demande du sang froid. Le conducteur de la Pagani Utopia visible dans la vidéo insolite qui suit a fait son choix. Il décide de se lancer. Pour découvrir cela, cliquez sur lecture.

Les premières secondes montrent que plusieurs véhicules s'engagent avant son passage. À l'approche de la flaque, il ralentit sa supercar gris foncé histoire d'estimer si cela est bien raisonnable de la plonger. Devant la réussite de la traversée des autres voitures, il accélère et plonge le nez de sa sportive dans l'étendue d'eau. La Pagani Utopia progresse derrière un 4x4 blanc bien plus haut et adapté mais elle s'en sort finalement sans difficulté.

Il prouve que la Pagani Utopia peut rouler dans l'eau

La Pagani Utopia fait partie de ces autos à la fiche technique particulièrement impressionnante. Elle embarque pour mémoire un gigantesque bloc V12 de 864 chevaux. Détail amusant, si l'adoption d'une boîte automatique optionnelle faisait partie du cahier des charges initial, elle fut finalement abandonnée au profit d'une transmission manuelle bien plus légère. L'auto affiche donc sur la balance un poids de 1280 kilos seulement. De quoi garantir de sacrées surprises avec une puissance aussi phénoménale à maîtriser.