Une Pagani Utopia à 2 millions d'euros peinte avec de la poussière lunaire

Croiser une Pagani Utopia à plus de 2 millions d'euros est un événement particulièrement rare sur la route. Mais lorsque l'hyper-sportive en question dispose de poussière lunaire en guise de peinture, cela est encore plus exceptionnel. Un projet insolite pensé par Kris Singh pour sa belle italienne prochainement livrée par la firme spécialiste des autos les plus folles de la Motor Valley.

Son idée de mélanger la peinture de sa voiture avec ce composant ne date pas d'hier. Kris Singh souhaitait en effet réaliser cela en 2018 avec une Aston Martin Valkyrie dont le design lui évoquait "un vaisseau spatial". Un mois seulement avant la date de livraison de sa sportive britannique, Singh annonçait l'abandon du projet pour quelque chose d'encore plus fou : faire cela sur une Pagani Utopia. L'homme se délecte pour l'occasion d'une publication sur les réseaux sociaux en indiquant que "durant les huit ans d'attente pour la Valkyrie, Aston Martin a perdu son partenariat avec Red Bull, la valeur de l'entreprise s'est effondrée, Adrian Newey a quitté le projet tandis que le constructeur a changé de propriétaire pour devenir une triste coquille d'une marque autrefois formidable. Une marque qui a décidé qu'elle n'était pas capable de personnaliser un véhicule avec une pierre lunaire extrêmement précieuse". Comprenez par là que les discussions n'ont pas été très cordiales entre les deux parties pour l'idée d'une Valkyrie peinte de la sorte.

Un collectionneur au parking incroyable

La Pagani Utopia couverte de poussière lunaire sera sans surprise un véhicule d'exception qui rejoindra une collection déjà bien fournie. Kris Singh dispose aujourd'hui dans son garage de quatre Chiron, d'une Divo, d'une Veyron Grand Sport Vitesse ayant appartenu à Arnold Schwarzenegger, de plusieurs Hummer, Ferrari et Lamborghini mais aussi de quelques Rolls-Royce, d'une rarissime Pagani Zonda Cinque, d'une Zonda S 7.3, d'une Huayra BC et d'une Huayra La Monza Lisa. Rien que ça.