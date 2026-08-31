Chez Bmw, on met en avant les nouvelles BMW « Neue Klasse » qui sont des véhicules électriques, mais on met aussi en avant les versions thermiques qui à l’occasion d’un restylage adoptent le style « Neue Klasse ». Ceci à défaut d’utiliser la plateforme Neue Klasse, qui est quant à elle, exclusivement réservée aux véhicules électriques comme le nouveau SUV BMW iX3 et la berline BMW i3.

La BMW Série 5 Touring restylée adopte le style Neue Klasse et l’on voit malgré l’imposant restylage que la partie avant du véhicule a été profondément remaniée et que les projecteurs et la calandre sont similaires à ce que l’on trouve sur la nouvelle BMW i3. Outre les modifications apportées au design extérieur du véhicule, l’habitacle aura droit également à son lot de modifications.

Nouvelles technologies Neue Klasse pour les modèles restylés

Alors que les BMW iX3 et BMW i3 ont droit à la plateforme Neue Klasse, pour ceux qui ne peuvent s’équiper de cette nouvelle base technique, un lifting leur permet de ressembler aux tout nouveaux modèles, tout en conservant une motorisation thermique. Ainsi la future Série 3 restylée (thermique) va adopter le style Neue Klasse, le nouveau BMW X5 a fait de même tout en conservant sa plateforme CLAR, y compris pour l’inédit BMW iX5. Cette adoption du design Neue Klasse s’accompagne aussi de l’intégration des technologies de nouvelle génération issues de la Neue Klasse. Cela est valable pour les groupes motopropulseurs des véhicules électriques (électromoteurs et batteries), mais aussi pour les équipements de l’habitacle comme le nouveau concept d’affichage et de commande BMW Panoramic iDrive ou bien encore l’affichage tête haute BMW 3D Head-Up Display que la BMW Série 5 (berline et break) restylée utilisera également.

Motorisations encore plus efficientes

Pour la nouvelle BMW Série 5 Touring restylée, BMW va améliorer les motorisations thermiques et électrifiées de son modèle. Ainsi, les motorisations essence seront plus puissantes et performantes, il y aura un moteur diesel doté d’une assistance électrique (micro-hybride), les motorisations hybrides rechargeables vont voir également leurs performances améliorées grâce à une augmentation de la puissance, mais aussi une meilleure autonomie électrique. Des améliorations seront également apportées à la plateforme CLAR que ce modèle va conserver, tandis que les réglages des trains roulants devraient être revus pour une encore meilleure efficacité. Les différents modèles de la famille Série 5, dont le break Touring, devraient être lancés dans le courant de l’année prochaine.