La nouvelle BMW M5 Touring a-t-elle autant de charisme que l'Audi RS 6 ?

On ne compte qu’une seule version break dans l’histoire de la Bmw M5, celle de la génération E60 avec son très beau V10 atmosphérique de 507 chevaux. Mais comme sa petite sœur la M3, la routière ultra-sportive de la marque à l’hélice se remet enfin au break avec l’arrivée de la nouvelle M5 Touring, présentée à Pebble Beach ce week-end en Californie.

Sans surprise, elle reprend tous les éléments de la version berline déjà dévoilée il y a quelques semaines, mais sur la base de la carrosserie de la Série 5 Touring. Avec, au lieu de 466 litres pour la M5 à quatre portes, 500 litres tout rond en volume de coffre (ou 1 630 litres en rabattant les sièges). Par rapport à une Série 5 classique, la présence du groupe motopropulseur hybride rechargeable sous le plancher prend un peu de place.

Car oui, cette M5 Touring conserve exactement la même mécanique que la M5 berline avec son V8 bi-turbo de 4,4 litres développant 585 chevaux, un moteur électrique de 197 chevaux situé dans la boîte de vitesses automatique et des batteries d’une capacité nette de 18,6 kWh. Cette batterie lui permet de parcourir 67 km en mode électrique (jusqu’à 140 km/h), et donc d’éviter totalement les malus écologiques et liés à la masse chez nous en France.

727 chevaux, 0 à 100 km/h en 3,6 secondes

Forte de 727 chevaux en puissance cumulée (pour 1 000 Nm de couple), la M5 Touring revendique un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. C’est étrangement plus lent qu’une Audi RS 6 Avant Performance, réalisant le même exercice en 3,4 secondes. La masse de la bête limite-t-elle ses capacités en ligne droite ? Rappelons que la berline (donnée pour un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes) pèse déjà 2 435 kg à vide. Ce nouveau break, dont on ne connaît pas la masse exacte pour l’instant, doit logiquement s’approcher des 2 500 kg à vide. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 305 km/h avec le pack Expérience M en option. Notez que la M5 Touring peut tracter jusqu’à 2 000 kg de remorque freinée pour ceux qui prévoient de l’utiliser comme un break familial à tout faire.

162 050€ sans malus

Disposant des mêmes modes de conduite que la M5 berline, avec une transmission intégrale entièrement paramétrable et l’incontournable mode propulsion pour ceux qui aiment la glisse, cette M5 Touring coûtera chez nous 162 050€. A titre de comparaison, l’Audi RS 6 Performance démarre à 149 340€ mais elle a droit à 60 000€ de malus écologique en plus du malus au poids. On ne trouve pas d’autres breaks pour l’instant dans cette catégorie sachant que l’ancienne Mercedes-AMG E63 S n’a pas été remplacée pour l’instant et que la Porsche Panamera Sport Turismo n’existe plus.