Citadine d'occasion de 5 000 € à 7 000 € : lesquelles mettre sous le sapin cette année ?

Entre 5 000 € et 7 000 €, c'est déjà un bon budget si l'on veut investir dans une occasion à vocation urbaine. Cette somme vous permet de cibler des autos d'à peine six ans, voire un peu moins, et au kilométrage raisonnable. En matière de choix, il y a ce qu'il faut. Mais les plus chanceux seront les adeptes de l'essence, car à ces tarifs, les versions diesel sont rares car plus chères neuves et surtout, elles ont parcouru davantage de kilomètres. Sans parler du fait qu'elles ont perdu presque tout intérêt aujourd'hui. Nous avons donc épluché de nombreuses annonces sur des sites de vente de véhicules d'occasion et sélectionné des modèles à la fois stars du marché mais également outsiders, délaissés par le public mais qui méritent le détour. Voici sept mini-citadines et trois citadines polyvalentes essence qui rappelons-le, bénéficient de la vignette Crit'air 1.

LES MINI-CITADINES

Fiat 500

Surcotée en seconde main pendant plusieurs années après son lancement en 2007, la petite italienne s'affiche depuis à des tarifs plus attractifs. De même, sa fiabilité s'est nettement améliorée à partir de 2012. Côté offre, sous la barre des 7 000 €, elle n'est pas pléthorique mais quelques bons plans sont malgré tout possibles.

Vu une 1.2 69 ch Lounge de juin 2016 avec l'option toit panoramique à 5 500 €. Elle a 87 000 km au compteur.

Hyundai i10

Ancien opus, version restylée... Pas facile de s'y retrouver. Si pour moins de 7 000 €, c'est la deuxième génération de i10 - apparue en 2013 – qui s'impose, on note qu'à prix égal, s'offrir des i10 restylées est possible, âgées d'à peine quatre ans et toujours couvertes par la garantie constructeur qui est de 5 ans pour tout véhicule neuf. Profitez-en !

Vu une i10 66 ch Initia d'octobre 2017 avec 40 700 km à 7 000 €

Nissan Micra

Sous la barre des 7 000 € il faudra vous tourner vers la quatrième génération de Micra. L'actuelle, lancée en 2017, est encore inaccessible avec un tel budget. Peu importe, cet opus jouit d'une excellente réputation en matère de fiabilité. Animée, entre autres, par un bloc 1.2 de 80 ch, elle aussi à l'aise en ville que sur route.

Vu une 1.2 80 ch Tekna de mars 2016 et 43 000 km au compteur à 6 700 €

Opel Karl

Disparue du catalogue du neuf il y a un an, la Karl poursuit sa carrière sur le marché de l'occasion. Comptez de 6 000 € à 7 000 € pour un modèle âgé de 5 à 6 ans. Rien de grave à signaler sur le plan fiabilité. Avec ses 3,67 m de long et la direction assistée, la mini-citadine d'Opel se montre très maniable en ville.

Vu une 1.0 73 ch Édition de mars 2016 avec 64 000 km à 6 000 €

Renault Twingo 3

Lancée au cours de l'année 2014, la troisième génération de Twingo crée la surprise. Elle abandonne la traction au profit d'une propulsion ''tout à l'arrière'' et s'affiche, contrairement à ses devancières, avec une carrosserie à 5 portes exclusivement. Très présente en occasion avec le bloc 3 cylindres de 70 ch, les premiers modèles sont accessibles dès 6 000 €.

Vu une 1.0 70 ch La Parisienne d'octobre 2016 avec 57 000 km à 6 000 €

Suzuki Celerio

Comme l'Opel Karl, la mini-citadine de Suzuki n'est plus au catalogue du neuf depuis plus d'un an. Sa carrière se poursuit en seconde main. Mais certains vendeurs se montrent plutôt gourmands, d'autant que les kilométrages au compteur sont élevés. Mieux vaut alors comparer les offres. Avec un peu de patience on peut dénicher des modèles autour des 6 000 € et avec des kilométrages raisonnables.

Vu une 1.0 68 ch Avantage de janvier 2016 avec 42 000 km à 6 000 €

Volkswagen Up!

Cousine des Seat Mii et Skoda Citigo, la Up! est la plus présente en occasion, que ce soit en trois ou cinq portes. Mais un tri s'impose, car parmi l'offre, bon nombre d'exemplaires ont parcouru bien trop de kilomètres pour une auto de cette catégorie. De même, à tarifs équivalents, des 2015 côtoient des 2016. Pourquoi s'en priver...

Vu une 1.0 Move Up! 3p. de février 2016 avec 51 400 km à 6 700 €

LES CITADINES POLYVALENTES

Ford Fiesta 5

Remplacée par l'opus 6 en 2017, la 5e génération est assez présente en occasion. Toutefois, pour un modèle de six ans et pas trop kilométré, il faudra miser davantage sur un budget de 7 000 € que de 5 000 €. Mais le jeu en vaut la chandelle car sur le plan fiabilité, rien de grave n'est à signaler et cerise sur le gâteau, l'équipement de base est déjà très complet.

Vu une Fiesta 1.25 82 ch Édition 3p. de décembre 2015 avec 76 000 km à 6 700 €

Opel Corsa 5

Sans être pléthorique, l'offre est là. Mais comme pour sa rivale, la Ford Fiesta, question budget, comptez au moins entre 6 500 € et 7 000 € pour un modèle essence pas trop vieux et au kilométrage raisonnable. En revanche, si vous comptiez vous offrir un diesel, oubliez, il est rare, voire inexistant à ce tarif, et surtout trop kilométré pour son âge.

Vu une Corsa 1.2 70 ch Édition de mai 2016 avec 61 000 km à 6 800 €

Renault Clio 4

Contrairement aux Ford Fiesta et Opel Corsa, la Clio 4 est très présente en occasion. Du choix donc ? Oui, mais attention ! Si les versions diesels dominent le marché, sachez que pour la majorité il y a beaucoup de versions ''Société'' à deux places. Soyez vigilants afin de ne pas vous déplacer pour rien... Fort heureusement, nos recherches nous ont permis de dénicher quelques essence.

Vu une 0.9 TCE 90 ch Buisness de mai 2016 avec 54 500 km à 7 000 €