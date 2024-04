Citroën DS3 THP (2010 – 2016), du design et du punch, dès 4 000 €

C’est une belle prise qu’a faite Citroën en chipant Jean-Pierre Ploué à Ford en 2000. Auparavant, le designer avait œuvré chez Renault, où il a largement contribué à l’élaboration de la Twingo. Chez le double chevron, il a pour mission de redynamiser le look de la production, ce qu’il fera avec exubérance. Cela se manifeste particulièrement sur la Ds3, annoncée par le concept DS Inside au salon de Genève 2009.

On retient particulièrement le montant central où se retrouve un motif d’aileron de requin, les couleurs vives et les chromes. La version finale, présentée quelques mois plus tard, fin août, ne change pour ainsi dire pas, et tant mieux ! Dans l’habitacle, on retrouve la planche de bord de la C3 de 2e génération, mais là encore, avec une décoration très aguicheuse. Techniquement, pas de surprise, la DS3 récupère la plate-forme 2 du groupe PSA (équipant les C2/C3, ou encore la Peugeot 207), qu’elle équipe de trains roulants classiques (jambes de force à l’avant, essieu de torsion à l’arrière).

Sous le capot, contrairement à la C3 dont elle dérive, la DS3 a droit au très récent bloc THP, conçu avec BMW et fabriqué à Douvrin. Rappelons-le, ce moteur est alors à la pointe du progrès avec son injection directe, sa distribution variable (degré et temps d’ouverture des 16 soupapes) typiquement BMW et son turbo.

Apparu dans la 207, le THP arrive dans la Citroën nanti de quelques évolutions, et voit sa puissance portée à 156 ch. Commercialisée en 2010, la DS3 n’est pas trop gourmande sur les prix : à partir de 20 000 € (24 900 € actuels selon l’Insee) en Sport Chic dotée de l’ESP, de la clim auto, de l’ordinateur de bord, des jantes alliage de 17 et de possibilités de personnalisation jamais vues sur une voiture française.

En 2012, la DS3 se décline en Cabrio, au large toit ouvrant en toile, qui inaugure aussi des feux arrière à LED, alors qu’en 2014 intervient un léger restylage. La calandre et les projecteurs sont retouchés, ces derniers mixant xénon et LED. Outre l’adoption d’un ‘stop and start’ et la réduction des frictions internes, la THP voit sa puissance passer de 156 à 165 ch à 6 000 tr/min grâce notamment à une pression d’injection revue à la hausse (200 bars au contre 120) et un turbo aux pales revues.

Le couple n’évolue pas : 240 Nm dès 1 400 tr/min. Les performances progressent plus nettement : 218 km/h au maxi contre 214, pour un 0 à 100 km/h exécuté en 7,5 sec contre 8,1. Le cockpit change dans le détail, se passant toujours d’écran central tactile. En 2016, la DS3 n’est plus une Citroën mais une DS, puis durera jusqu’en 2019.

Combien ça coûte ?

Complètement tombée dans l’oubli, la Citroën DS3 se trouve à vil prix. Dès 4 000 €, on s’offre un exemplaire en très bon état, affichant certes près de 200 000 km, et à 4 500 € on en trouve à moins de 150 000 km, alors qu’il faudra allonger 6 000 € pour tomber sous les 100 000 km. Pour une Cabrio, on devra rajouter au minimum 1 000 €. Les phases 2 réclament 2 000 € de plus.

Quelle version choisir ?

Aucune en particulier, mais dans tous les cas, ne retenez qu’un exemplaire dûment suivi, factures à l’appui, quel que soit le kilométrage.

Les versions collector

C’est un peu tôt pour que la DS3 THP soit collector, mais si telle est votre visée, optez pour une auto en parfait état d’origine, très peu kilométrée et bardée d’options. Surtout en Cabrio, en raison de la rareté.

Que surveiller ?

Quoique légèrement corrigé sur la DS3, le moteur THP demeure un point faible de par ses problèmes de fiabilité. En cause, sa chaîne de distribution qui se détend voire se décale, et dont les tendeurs s’usent prématurément. Résultat, des dysfonctionnements (pertes de puissance), voire des casses du moteur. Bruit métallique au démarrage ? La chaîne est défectueuse. On relève aussi des soucis de gestion du turbo et des fuites à la pompe à eau. Cela peut faire peur à première vue, mais la majorité des avaries ont été résolues en réseau, et un nombre important de DS3 passent les 200 000 km avec le moteur d’origine. La transmission se révèle solide.

Attention, celui-ci consomme par nature toujours un peu d’huile : vérifiez le niveau régulièrement. Enfin, le boîtier électronique d’injection n’est pas très endurant non plus (moteur qui cale, à-coups, voyants allumés). Là encore, la plupart a été changée mais il convient de s’assurer que la voiture convoitée fonctionne parfaitement.

Dans l’habitacle, la finition n’est pas extra, et on note pas mal de bugs du Bluetooth ou encore du GPS. Des reprogrammations les résolvent en général.

Sur la route

On est accueilli par un siège confortable et un volant réglable dans les deux plans. On se sent donc bien dans la DS3, à la présentation charmeuse, voire un rien clinquante. L’écran central, petit et non tactile, date franchement l’ensemble. Et alors ? Le moteur sonne gentiment et surtout se révèle souple. A mi-régime, ce bloc séduit par son punch, distillant d’excellentes performances. Il n’apprécie pas énormément de passer les 6 000 tr/min, ce qui n’est pas grave car on va déjà très vite.

La dynamique constitue une excellente surprise. Direction consistante et rapide, train avant précis, poupe qui accepte de jouer une fois qu’on a débranché l’ESP,… La DS3 se révèle non seulement efficace mais aussi gratifiante car elle communique bien, tout en conservant ces qualités sur chaussée dégradée grâce à l’excellent amortissement très bien jugé, préservant à la fois un certain confort et le maintien de caisse. Joli travail de mise au point ! Par ailleurs, elle freine fort. En somme, on éprouve bien du plaisir au volant de la Citroën, conçue d’abord pour le dynamisme. Polyvalente et bien insonorisée, elle satisfait aussi à un usage tranquille, et se contente de 7,5 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Citroën AX GT (1987 – 1994)

Ultralégère et aérodynamique, la Citroën AX n’a pas besoin de beaucoup de puissance pour être rapide. La preuve avec la version GT, dont le bloc TU 1,4 l développe 85 ch. C’est peu selon les normes actuelles, mais comme la Citroën s’en tient à 720 kg pour un Cx de 0.32, elle accroche le 185 km/h en pointe, et franchit les 100 km/h en 9,3 s. Le tout en gratifiant d’un comportement routier efficace, sans sacrifier le confort.

Evidemment, il faut se satisfaire d’une finition horrible et d’un bruit élevé. En 1991, l’AX bénéficie d’un restylage, très profitable tant à la qualité générale qu’à l’habitacle, nanti d’un nouveau tableau de bord, mais la GT s’arrête en 1994, après être passée à l’injection en 1993 (et avoir perdu 10 ch au passage). A partir de 4 500 €.

Citroën DS3 THP (2010) la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 560 cm3

Alimentation : injection directe, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 156 ch à 6 000 tr/min

Couple : 240 Nm à 4 000 tr/mn

Poids : 1 165 kg

Vitesse maxi : 214 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,3 s (donnée constructeur)

