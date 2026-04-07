Voici comment continuer à payer le carburant à prix plafonné dans les stations Total Energies

18 % des stations-service françaises étaient en situation de pénurie de carburant ce mardi matin et 83 % d’entre elles appartenaient au réseau de Total Energies, comme l’a expliqué la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur le plateau de BFM TV. C’est assez logique car depuis que les prix du carburant atteignent des sommets en France à cause de la guerre en Iran et de ses développements, l’énergéticien avait mis en place un plafonnement de ses tarifs.

Sachant que l’essence était plafonnée à 1,99€ et le diesel à 2,09€, les Français se sont rués ces derniers jours dans les stations de Total Energies pour économiser quelques centimes au litre en ces temps difficiles pour les automobilistes roulant en véhicule thermique. Malheureusement, cette opération est terminée.

Fin du plafonnement ce mardi

Depuis ce matin, Total Energies ne s’oblige plus à conserver ce plafonnement sur les carburants livrés à ses stations où les prix pourront désormais dépasser de beaucoup la barre des 2€ du litre.

Sachant qu’il n’y a pour l’instant aucun signe d’amélioration du conflit en cours, ces prix devraient hélas continuer de monter ces prochains jours. Heureusement, il n’y a finalement pas eu de grosse pénurie de carburant comme on le redoutait pour ce week-end pascal.

Comment garder du carburant Total Energies à moins de 2€ ?

Total Energies précise que les clients de son service « Avantage Carburant » conserveront cet accès à du carburant à moins de 2€ le litre dans toutes les stations-service de son réseau.

Comment faut-il faire pour en bénéficier ? « Pour bénéficier de l’Avantage Carburant, vous devez :

-Être ou devenir titulaire d’un contrat d’électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies

-Être ou devenir membre du programme de fidélité Club TotalEnergies

-En faire la demande », est-il précisé sur le site officiel de l’énergéticien. Ce n’est hélas pas une opération qu’on peut faire dans la minute pour ceux qui n’ont pas de contrat d’énergie chez cette société.