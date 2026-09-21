Comment peut-on partir en tonneau dans sa voiture en « heurtant des pigeons » ?

L’histoire est relatée par les journalistes de Ouest-France. Les faits remontent au 15 septembre dernier dans la matinée. Sur la route D57 dans la commune de Rom dans les Deux-Sèvres, une automobiliste de 24 ans circule au volant de sa citadine (vraisemblablement une Citroën C3 de première génération au vu de l’image publiée par la gendarmerie nationale).

L’instant d’après, la voiture termine contre un arbre en bord de route après avoir réalisé plusieurs tonneaux. A cause du choc contre l’arbre, la voiture prend feu. La conductrice parvient heureusement à s’extirper de l’habitacle en passant par une fenêtre. Elle s’en sort sans graves blessures et quasiment indemne, même si elle a tout de même dû passer par l’hôpital de Poitiers afin de procéder à des examens par sécurité.

Des pigeons ?

Comment s’est-elle retrouvée dans cette position ? « A cause d’un choc avec des pigeons », est-il précisé par la publication !

Son véhicule a heurté des pigeons alors qu’elle circulait sur la route. Surprise, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule à ce moment-là. Ici, c’est semble-t-il le réflexe de vouloir éviter un obstacle qui semble être à l’origine de la perte de contrôle, à cause d’une réaction excessive (mais sans doute instinctive).

Et avant de se moquer, rappelons-nous à quel point la moindre perturbation peut avoir de lourdes conséquences sur la route, lorsqu’elle contribue à faire perdre l’attention et pousse à des réactions paniquées. Le 12 août dernier par exemple, un automobiliste espagnol a été grièvement blessé après être parti en tonneaux à la suite d’une piqûre de guêpe alors qu’il conduisait comme le rapportent les journalistes de Midi Libre. En avril, une conductrice française avait elle aussi fini en tonneaux après avoir été effrayée par une araignée à bord de la voiture. En 2025, le comédien André Pousse s’était tué dans un accident de la route après une piqûre de guêpe.