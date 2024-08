Comment souscrire l’assurance automobile la plus adaptée ?

La meilleure assurance automobile est celle qui vous correspondra le mieux, car en fonction de votre profil vos attentes ne sont pas les mêmes. En outre, l’assurance la plus adaptée n’est pas nécessairement la plus chère ou la moins chère, elle doit répondre à un certain nombre de critères :

Les particularités de votre voiture : s’agit-il d’un véhicule de collection, d’une voiture de grand tourisme, d’une « occasion » à petit prix ?

Votre profil : vous êtes célibataire et n’avez que vous à assurer, le véhicule aura un second conducteur, vous emmenez souvent des personnes avec vous, vous avez une famille nombreuse ?

Les garanties incluses dans le contrat couvrent-elles l’intégralité de vos besoins ?

Quelles sont les exclusions de garantie : les « accessoires » extérieurs (porte-vélo, coffre de toit) sont-ils également assurés ?

Le montant des différentes franchises : vol, bris de glace, etc.

Les conditions générales et particulières du contrat. Etc.

De même, si vous voyagez beaucoup à l’étranger il est utile de vérifier si votre assurance s’applique dans chaque pays visité. Et même si le pays fait partie de la liste, il est tout de même important de contrôler les garanties incluses dans le contrat pour être couvert en cas de besoin (vol, assistance en cas de panne ou d’accident, etc.) car même une assurance tous risques n’est pas forcément valable partout.

Si le pays de destination n'apparaît pas, il faudra alors souscrire une assurance spécifique pour bénéficier d’une couverture.

Faites bien attention aux « petites lignes » des contrats d’assurance. Surtout celles concernant les plafonds d’indemnisation et celles concernant le montant des diverses franchises qui accompagnent vos garanties. En effet, plus les franchises sont élevées moins l’assurance est chère, mais la surprise en cas de sinistre peut être douloureuse. Par exemple si un accident induit une facture de 8 500 € de réparations sur votre véhicule, et que votre indemnisation est plafonnée à 5 000 €, vous en serez de 3 500 € de votre poche. De même, si vous avez une franchise de 2 500 €, vous ne recevrez que 6 000 € de remboursement. Le reste sera à votre charge !

Quelles sont les principales formules d'assurance auto ?

Il existe trois formules de base :

L’assurance dite au Tiers est la protection minimum obligatoire. Elle inclut la responsabilité civile, la garantie conducteur, une protection juridique défense/recours.

est la protection minimum obligatoire. Elle inclut la responsabilité civile, la garantie conducteur, une protection juridique défense/recours. Le Tiers plus ajoute les dommages matériels tels que le vol et l’incendie ainsi que parfois le dépannage zéro kilomètre.

ajoute les dommages matériels tels que le vol et l’incendie ainsi que parfois le dépannage zéro kilomètre. Enfin l’assurance dite Tous risques couvre en plus des garanties des deux premières formules : le bris de glace, les catastrophes naturelles et technologiques, les événements climatiques, les attentats et actes de terrorisme (bien utile en cas de manifestations), mais aussi le vandalisme, les dommages collision et les dommages tous accidents, sans oublier l’assistance panne et accident zéro kilomètre et le prêt de véhicule.

Vous avez une voiture de plus de 15 ans qui ne roule quasiment jamais ?

Même si votre véhicule est âgé, il est impératif de l'assurer. En effet, la législation française exige que tout véhicule terrestre à moteur soit assuré au minimum au tiers même si elle ne circule plus beaucoup, voire plus du tout. Les garanties à choisir dépendent de l'âge du véhicule. Pour les voitures de plus de 5 ans, une assurance intermédiaire (au tiers plus) peut suffire, tandis que pour les véhicules plus anciens, vous pouvez plutôt souscrire une protection minimale, appelée formule au tiers, surtout si cette automobile ne sort jamais plus de votre garage.

Vous venez d'acheter une voiture neuve, quelles sont les garanties auxquelles porter attention ?

Si vous souhaitez assurer un véhicule neuf, l’assurance tous risques est celle qui vous protégera le mieux ! Vous serez indemnisé même si vous êtes responsable d’un accident. Acheter une voiture neuve à crédit et l’assurer au minimum relève du numéro d’équilibriste. En cas de vol ou de destruction du véhicule lors d’un accident responsable, le propriétaire devra continuer de rembourser les mensualités de son crédit. C’est pourquoi certains établissements de crédit conditionnent leur accord à la souscription d’une assurance tous risques, au moins pour la durée de l’emprunt. Cette situation est par exemple courante pour le crédit automobile sans apport comptant.

Si vous souhaitez assurer une voiture neuve, les options suivantes sont particulièrement indiquées :

Une garantie « valeur à neuf ». En cas de sinistre, elle permet d’obtenir une indemnisation équivalente au prix d’achat de votre voiture. Elle fonctionne dans les deux années suivant l’achat.

Les garanties vol, bris de glace et incendie.

Vous avez une voiture de collection que vous ne sortez que pour des rassemblements, comment l'assurer convenablement ?

Une voiture de collection est un modèle d’automobile âgé d’au moins 30 ans. Celle-ci n’est alors pas obligée de subir un contrôle technique auto tous les 2 ans, mais tous les 5 ans et elle possède une carte grise spécifique. Pour l’obtenir, vous devez vous adresser à la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) en précisant les caractéristiques de votre véhicule.

Pour les assureurs, ce n'est pas parce que votre voiture est très ancienne qu'il va la catégoriser comme une voiture de collection. Sa rareté peut être un critère suffisant. Ainsi, il n’est pas rare de voir des assureurs proposer des assurances auto spécifiques pour des véhicules ayant à peine 20 ans, mais produits en si peu d’exemplaires que leur valeur est largement supérieure à celle d’une voiture lambda.

Il existe des contrats d’assurance voiture de collection distinctifs dont le coût part à partir de 16 €/an. Si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour :

Une assurance au tiers classique mais c’est très risqué. En effet, s’il est vrai que cette assurance auto de base est adaptée aux voitures qui sortent rarement du garage, ou d’occasion, elle ne l’est pas pour les véhicules de valeur dans la mesure où le véhicule assuré n’est pas couvert en cas d’accident responsable ou sans tiers identifié ou en cas de vol.

Une assurance auto au tiers plus. Il s’agit de la formule intermédiaire, à savoir une responsabilité civile renforcée par des garanties optionnelles que vous choisirez selon votre profil et vos besoins, généralement vol & incendie.

Une assurance tous risques. C’est la formule la plus complète et la plus chère du marché mais elle s’avérera indispensable pour un véhicule de collection de valeur.

Vous êtes « jeune conducteur »

Pour les assureurs, un jeune conducteur est une personne qui a le permis depuis moins de 3 ans ou une personne qui n’a plus d’assurance auto depuis plus de 3 ans, et pour laquelle les assureurs n’ont pas d’historique de conduite. Au premier trimestre 2024, la prime annuelle moyenne pour les jeunes conducteurs était d’environ 1 447 €. En effet, les jeunes conducteurs payent une surprime pendant leurs 3 premières années du fait d’un manque d'expérience au volant et donc d’un risque plus important de sinistres responsables aux yeux des compagnies d’assurance.

Pour faire baisser le prix de l’assurance auto jeune conducteur il existe diverses astuces :

Vous pouvez vous faire assurer comme conducteur secondaire sur l’assurance auto de vos parents (mais vous devrez conduire la voiture de vos parents, ou vos parents devront s’assurer sur votre voiture).

Choisir une petite voiture d’occasion de faible valeur et à la motorisation modeste coûtera moins cher à assurer (mais aussi à entretenir, à réparer, etc.).

Vous tourner vers une formule d’assurance au tiers ou d’assurance auto au kilomètre. Les assurances auto connectées sont aussi une bonne alternative. Ce type de formule est conseillé pour des automobilistes qui roulent peu et qui souhaitent souscrire une assurance adaptée à leur conduite et à leur mode de vie. Les jeunes automobilistes peuvent ainsi bénéficier de tarifs plus intéressants, à condition toutefois d’avoir une conduite exemplaire et d’accepter d’être surveillé par votre assureur 24h24 !

Vous avez eu trop d'accidents, et votre assureur a résilié le contrat

Si vous avez eu trop d’accidents (responsables ou non) l’assureur peut effectivement résilier votre contrat, mais il peut aussi vous proposer une augmentation significative de votre prime d’assurance (article L113-4 du Code des assurances). Certes, vous n’êtes pas obligé d’accepter, ce qui entraîne alors la résiliation. L’assureur peut également résilier l’assurance auto ou refuser de vous assurer si vous êtes impliqué dans un accident ou un sinistre. Les raisons invoquées sont généralement très diverses, mais elles peuvent notamment être liées à un comportement jugé trop dangereux, si par exemple vous avez été impliqué dans un accident sous l’emprise d’alcool ou de drogue, ou si vous avez blessé un ou plusieurs passants.

L’assureur peut également vouloir résilier le contrat si vous avez eu plusieurs accidents à répétition. Vous pouvez aussi vous retrouver dans cette situation si vous n’avez pas payé votre cotisation. Dans tous les cas, lorsque l’assurance décide de procéder à la résiliation du contrat, elle doit avertir l’assuré. Pour cela, la compagnie envoie une lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci stipule la date et l’heure de la fin des garanties. Vous devez trouver un nouvel assureur acceptant de vous couvrir entre-temps. Qui dit radiation/résiliation, dit fichage dans l’Agira, le fichier des résiliations automobiles, ce qui peut rendre votre vie difficile par la suite pour retrouver un assureur.

Il existe néanmoins des assureurs qui proposent des contrats à adapter à ce type de conducteurs comme EuroAssurances, Allianz, SOSMalus, etc. Si malgré tout votre dossier est systématiquement refusé, vous pouvez saisir le Bureau Central de Tarification qui est une entité administrative indépendante : https://www.bureaucentraldetarification.fr/le-bct-automobile/



Que risque-t-on à conduire sans assurance ?

Depuis janvier 2019, il existe un fichier des véhicules assurés qui recense les informations relatives à l’assurance souscrite pour chaque véhicule. Ce fichier a été créé pour faciliter le travail des forces de l’ordre qui peuvent ainsi identifier les conducteurs qui circulent sans assurance. Ce fichier est également consultable en ligne par n’importe quel particulier et désormais, même les radars automatiques pourront « voir » si vous êtes bien assurés et vous dresser un procès-verbal dans le cas contraire pour « défaut d’assurance », assorti d’une amende de 3 750 €. Dans ce cas vous risquez également une suspension ou une annulation de votre permis de conduire, voire une saisie du véhicule.

En outre, en cas d’accident responsable vous serez tenu de rembourser la totalité des sommes versées par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, qui aura avancé l’indemnisation des victimes, avec une majoration de 10 %. Ayez conscience qu’en cas d’accident grave, ce sont plusieurs millions d’euros que vous aurez peut-être à rembourser.

N'hésitez pas à faire jouer la concurrence

La loi Hamon, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, permet aux assurés de résilier leur contrat au bout d’un an de souscription, à tout moment et sans justification. Le nouvel assureur s’occupe des formalités de résiliation afin de faciliter les démarches de l’assuré.

Il est également important de faire jouer la concurrence pour comparer les offres de plusieurs assureurs et choisir celle qui convient le mieux à son profil.

Il existe pour ce faire de nombreux comparateurs en ligne : LesFurets, Assurpeople, le Lynx, Assurland, etc. En les utilisant, il est possible de réaliser en moyenne 360 € d’économies par an sur votre assurance automobile, ce qui n’est pas négligeable.