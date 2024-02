Continental, Michelin et Kumho en tête du test TCS de pneus pour SUV

Après le 31 mars, la loi montagne n’imposera plus le montage d’équipements spécifiques pour évoluer dans certaines régions. Si certains conservent leurs pneus toutes saisons, d’autres feront le choix de monter de permuter les pneus hiver pour des été.

Afin de faire le meilleur choix, et d’éviter les modèles peu recommandables, le Touring Club Suisse a organisé un nouveau test. L’organisme s’est penché sur la dimension 215/55 R17 98W, qui équipe des modèles très courants comme les Volkswagen T-Roc, Audi Q2, Hyundai Kona, Renault Mégane, Skoda Karoq ou encore Ford C-Max. Au total, 16 marques différentes ont été mesurées.

Le Continental PremiumContact7 grimpe sur la première marche du podium, suivi du Michelin Primacy 4+. En revanche, la surprise vient du Kumho Ecsta HS52, qui se place à la troisième place.

Le Continental se révèle plus performant sur le mouillé puisqu’il s’arrête près de sept mètres plus court que le dernier du classement. Pour sa part, le Michelin se distingue par l’équilibre de ses performances et sa longévité, tandis que le Kumho se situe au niveau du Michelin pour la sécurité et du Continental pour la longévité.

Globalement, les pneus testés sont de qualités. Les trois premiers sont considérés comme « très recommandé » et douze obtiennent la mention « recommandé ». Les Dunlop, Debica, Bridgestone, et Fulda manquent de peu d’être considérés comme « très recommandé ».

Ensuite, le Hankook montre de légères faiblesses sur le mouillé, le Goodyear marque le pas sur le sec et le Falken ne brille dans aucun de ces deux cas.

Quant au Vredestein, qui termine dernier, il obtient une faible note en raison de sa faible longévité kilométrique, malgré de bonnes caractéristiques sur le sec et le mouillé.

Que prend en compte le " bilan environnemental " ?

Le TCS évalue les pneus selon deux niveaux avec une note totale qui se compose à 70 % de sécurité et 30 % de bilan environnemental. Pour les pneus été, la notion de sécurité est composée des critères sur le comportement routier sur le sec et le mouillé. Pour le bilan environnemental, la longévité kilométrique estimée, l’abrasion, la consommation de carburant, le poids, le bruit et la durabilité sont notés. Pour ce dernier point, le TCS évalue l’usine de production, si le pneu contient des résidus qui peuvent être libérés dès les premiers kilomètres, ou encore la présence d’un polluant appelé HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).