D'après l'ADAC, le Volvo XC40 est de meilleure qualité que BMW, Audi et Mercedes

Association allemande fondée en 1903, l'ADAC fait toujours office de référence absolue en matière d'études sur la sécurité et la qualité des voitures. Et de qualité, il en est justement question dans une nouvelle étude de fond réalisée par l'organisme allemand sur pas moins de 580 modèles du marché. L'objectif ? Scruter de près la finition des modèles du marché actuel afin de voir où les constructeurs en sont exactement en la matière. Alors, qui fabrique les plus jolis « plastiques moussés » et autres détails traqués de manière obsessionnelle par certains journalistes automobiles, comme s'en amuse régulièrement Stéphane Schlesinger ?

Et bien à ce propos, il y a de sacrés surprises dans les résultats communiqués par l'ADAC. La première de ces surprises concerne le marché des automobiles compactes, des modèles généralistes en passant par les véhicules des marques low-cost et les références premium. Si le haut du classement est bien occupé par des marques premium, les Allemands sont battus par Volvo : le SUV XC40 obtient en effet la meilleure note (1,7 sur une échelle où il faut avoir le moins de points possible) devant la BMW Série 1 (2,0) à égalité avec l'Audi Q3, talonné par le surprenant Mazda CX-5 (2,1) à égalité avec le Mercedes EQA 100% électrique.

MG, Jeep et Ssangyong en mauvais élèves

Du côté des mauvais élèves dans cette catégorie des voitures compactes, c'est le MG ZS 100% électrique qui affiche le plus mauvais score (3,7) à égalité avec le Ssangyong Korando et le Jeep Compass. Le Dacia Duster fait un tout petit peu mieux (3,6) tout comme la Nissan Leaf (3,4). D'après les testeurs de l'ADAC, qui ont scruté dans le détail tous les assemblages et autres matériaux composant l'intérieur des autos, il est possible de noter de fortes disparités au sein d'un même constructeur en fonction des générations de modèles. Trouver des Dacia et des MG parmi les autos les plus mal notées de ce classement ne constitue pas une si grosse surprise, compte tenu du positionnement tarifaire de ces marques. L'excellente position de Volvo surprendra davantage lceux qui ne jurent que par les marques allemandes.